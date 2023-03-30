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Sivas'ta devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2023 10:58, Son Güncelleme : 30 Mart 2023 11:12
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F.A. (44) yönetimindeki 01 KY 206 plakalı minibüs, Sivas-Erzincan kara yolunun Zara ilçesi yakınlarında devrildi.

Kazada, sürücü ile Özbekistan uyruklu B.M. (35), M.S. (36), Y.E. (56), M.E. (24), İ.İ. (20), V.Y. (62), A.S. (44) ve C.İ. (37) yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan C.İ. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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