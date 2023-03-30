Anaokulundaki 'istismar, hakaret ve darp' davasına öğretmene kırmızı bülten

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, sanık R.K.R'nin yakalama emrinin henüz infaz edilmediğini aktardı.

Müşteki avukatı Dicle Matur Çökelek, yurt dışında olan sanığın Türkiye'ye gelmediğini belirterek, "Kaçak durumdadır. Bu sebeple hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep ediyoruz. Mağdura ait raporlar incelendiğinde bir kadına ait DNA örneği çıkmıştır. Bu sebeple DNA'nın sanığa ait olup olmadığının tespiti için bu yönde de inceleme yapılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanık R.K.R'nin avukatı Ahmet Ömer Bayraktar da kırmızı bülten çıkarılmasının bu aşamada sert bir tedbir olduğunu dile getirerek, yurt dışındaki adresi bilinen müvekkilinin yargılanmaktan kaçmadığını söyledi.

Suçlamanın katalog suçlardan olmasını, kamera görüntülerini ve adli rapor içeriklerini dikkate alan mahkeme, sanık hakkında kırmızı bülten düzenlenmesine, kırmızı bülten ile eklerinin de Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderilmesine karar verdi.

Heyet, sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, özel bir anaokulunun öğrencisi 4 yaşındaki E.K'nin annesiyle Ocak 2019'da polise giderek, öğretmeni R.K.R. hakkında şikayette bulunduğu aktarılıyor.

İddianamede, sanık R.K.R'nin "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından 5 yıl 9 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi görevsizlik kararıyla dosyayı Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.