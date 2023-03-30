İttifaklar 'liste' mesaisinde: Vekil listesi nasıl oluşturulacak?

Siyasi partiler ise milletvekili aday listelerini 9 Nisan'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verecek.

İttifaklar, teslim tarihi yaklaşırken milletvekili listelerini oluşturmak için taktik arayışında. Çünkü seçim kanunu değişti, milletvekili sayıları ittifakların toplam oyuna göre değil, her partinin kendi oyuna göre belirlenecek.

Yeni sistem, ittifaklarda oy oranı küçük partileri, milletvekili çıkartabilmek için büyük partilerin listelerinden seçime girmeye zorluyor.

Bu da oy oranı küçük ya da yeni kurulmuş partileri Hazine yardımından mahrum kalma ve kendilerine verilen kontenjan için rekabet etmeye mecbur bırakacak.

İttifaklar ortaya çıkan bu durumu aşabilmek için formül arayışlarını sürdürüyor.

Cumhur İttifakı'nda 'ayrı logo'

Cumhur İttifakı'nda ayrı ayrı listelerle seçime girme eğilimi ağırlık kazandı. AK parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, dört parti ile anlaştıklarını söyledi. Yavuz, "5. parti HÜDA PAR, bizim listemizden girecek. Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti, 4 parti olarak kendi logolarıyla seçime girecek." dedi.

CHP ortak listeden, İyi Parti ayrı logodan yana tavır sergiliyor

Millet İttifakı'nda ise farklı yaklaşımlar var. CHP, pek çok yerde ortak liste hazırlanmasını isterken, İyi Parti'nin buna mesafeli yaklaştığı belirtiliyor.

İyi Parti'nin sadece az milletvekili çıkardığı illerde ortak listeden yana olduğu iddialar arasında.

Saadet Partisi'nin önerdiği, küçük partileri içine alan "ittifak içi ittifak" formülünün de sonuçsuz kaldığı ifade ediliyor.