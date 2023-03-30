YDS/1 sınava giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM Başkanlığı, 2023-YDS/1 Sınava Giriş Belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Mart 2023 14:03, Son Güncelleme : 30 Mart 2023 14:04
9 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2023-YDS/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 30 Mart 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
DİKKAT!
9 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YDS/1 Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI