AK Parti'de 11 ilin yüz yüze gerçekleşen mülakat süreci sona erdi

AK Parti'de, Merkez Yürütme Kurulu ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerinin yer aldığı alt komisyonun çalışmaları 27 Mart'ta başlamıştı. Komisyon üyeleri aday adaylarıyla yüz yüze mülakat görüşmelerini sürdürüyor. Komisyon üyeleri 11 ilden aday adayı olan vatandaşlarla mülakat süreçlerini dün bitirdi. Bu iller arasında Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Şırnak, Bingöl, Muş, Tunceli, Düzce, ve Karabük yer aldı. AK Parti aday listelerine ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki üst komisyon son şeklini verecek. Üst komisyon, çalışmalarına 3 Nisan'da başlayacak. Listeler, 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak. 11 Nisan'da da milletvekili aday tanıtım toplantısı yapılacak.