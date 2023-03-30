AK Parti'de 11 ilin yüz yüze gerçekleşen mülakat süreci sona erdi
AK Parti'ye 11 ilden gelen adaylarla yüz yüze gerçekleşen mülakat süreçleri dün biterken komisyon üyeleri 70 ilden gelen adaylarla yüz yüze görüşmeye devam ediyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2023 14:29, Son Güncelleme : 30 Mart 2023 14:29
AK Parti'de, Merkez Yürütme Kurulu ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerinin yer aldığı alt komisyonun çalışmaları 27 Mart'ta başlamıştı. Komisyon üyeleri aday adaylarıyla yüz yüze mülakat görüşmelerini sürdürüyor. Komisyon üyeleri 11 ilden aday adayı olan vatandaşlarla mülakat süreçlerini dün bitirdi. Bu iller arasında Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Şırnak, Bingöl, Muş, Tunceli, Düzce, ve Karabük yer aldı. AK Parti aday listelerine ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki üst komisyon son şeklini verecek. Üst komisyon, çalışmalarına 3 Nisan'da başlayacak. Listeler, 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak. 11 Nisan'da da milletvekili aday tanıtım toplantısı yapılacak.