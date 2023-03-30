Merkez Bankası rezervleri 124,7 milyar dolara geriledi

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 24 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 592 milyon dolar azalışla 71 milyar 336 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 17 Mart'ta 73 milyar 928 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 399 milyon dolar artarak 52 milyar 959 milyon dolardan 53 milyar 358 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 24 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 193 milyon dolar azalışla 126 milyar 887 milyon dolardan 124 milyar 694 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):