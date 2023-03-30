Trafik kavgasında cinayet işleyen polise 13 yıl hapis cezası

Hiranur Vakfındaki ruhsatsız yapılar İBB ekiplerince yıkılmaya başlandı
Hiranur Vakfındaki ruhsatsız yapılar İBB ekiplerince yıkılmaya başlandı
%1,37 Faizli 100.000 TL Kredi!
%1,37 Faizli 100.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu toplandı
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu toplandı
HDP'den skandal seçim bildirgesi!
HDP'den skandal seçim bildirgesi!
MGK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
MGK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
Depremde hayatını kaybeden çiftten geriye açtıkları anaokulu kaldı
Depremde hayatını kaybeden çiftten geriye açtıkları anaokulu kaldı
Kamu toplu sözleşmelerinde işçi tarafı teklif bekliyor
Kamu toplu sözleşmelerinde işçi tarafı teklif bekliyor
EPDK'dan elektrik fiyatları için yeni indirim kararı
EPDK'dan elektrik fiyatları için yeni indirim kararı
İttifaklar 'liste' mesaisinde: Vekil listesi nasıl oluşturulacak?
İttifaklar 'liste' mesaisinde: Vekil listesi nasıl oluşturulacak?
Kira uyuşmazlıklarına arabulucu şartı geldi: Neler değişecek?
Kira uyuşmazlıklarına arabulucu şartı geldi: Neler değişecek?
EYT'de başvuru sayısı 1,5 milyonu aştı
EYT'de başvuru sayısı 1,5 milyonu aştı
'Dijital birlik' sahaya çıkmaya hazırlanıyor
'Dijital birlik' sahaya çıkmaya hazırlanıyor
Çadırda yaşayan depremzede: Hatay'da doğduk, Hatay'da ölmek isteriz
Çadırda yaşayan depremzede: Hatay'da doğduk, Hatay'da ölmek isteriz
YSK, cumhurbaşkanı adaylarına itirazları karara bağlayacak
YSK, cumhurbaşkanı adaylarına itirazları karara bağlayacak
Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları merkez-taşra ayrımının kalkmasını istiyor
Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları merkez-taşra ayrımının kalkmasını istiyor
Kamu her 8 dolara 1 dolar kur farkı ödedi
Kamu her 8 dolara 1 dolar kur farkı ödedi
Doğalgaza son bir yılda % 52.4 indirim
Doğalgaza son bir yılda % 52.4 indirim
Ev eşyasına haciz tarihe karışıyor
Ev eşyasına haciz tarihe karışıyor
8 ilde eğitime kar engeli
8 ilde eğitime kar engeli
'Askerime 'bunlar yoklar orada' diyorlar, elinize dizinize dursun hepsi ordalar!'
'Askerime 'bunlar yoklar orada' diyorlar, elinize dizinize dursun hepsi ordalar!'
Togg'un ilk sahipleri belli oldu
Togg'un ilk sahipleri belli oldu
Depremden sonra nakil yaptıran 14 bin 73 öğrenci kendi iline döndü
Depremden sonra nakil yaptıran 14 bin 73 öğrenci kendi iline döndü
Adana ve Kahramanmaraş'ta depremler meydana geldi
Adana ve Kahramanmaraş'ta depremler meydana geldi
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce görüşmesi bitti
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce görüşmesi bitti
Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti
Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti
Destici: Şu anda Cumhur İttifakı'nın yüzde 49-50 civarında oyu var
Destici: Şu anda Cumhur İttifakı'nın yüzde 49-50 civarında oyu var
Kızılay'dan çağrı: Kan stokları hızla azalıyor
Kızılay'dan çağrı: Kan stokları hızla azalıyor
Erdoğan: Kabinede yeni isimlere görev vereceğiz
Erdoğan: Kabinede yeni isimlere görev vereceğiz
'HÜDAPAR, Ak Parti listelerinden seçime girecek'
'HÜDAPAR, Ak Parti listelerinden seçime girecek'
Tarihe yön veren lise: İki başbakan, 22 bakan ve birçok milletvekili yetişti
Tarihe yön veren lise: İki başbakan, 22 bakan ve birçok milletvekili yetişti
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Trafik kavgasında cinayet işleyen polise 13 yıl hapis cezası

Bursa'da trafikte yaşanan kavga sırasında bir kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 1'i tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2023 15:00, Son Güncelleme : 30 Mart 2023 15:04
Yazdır
Trafik kavgasında cinayet işleyen polise 13 yıl hapis cezası

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık polis memuru Oktay D, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Semih T, Tugay A. ve Furkan Ali U. duruşmaya katılmazken, taraf avukatları ile maktul İbrahim Can Asanı'nın yakınları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Karar öncesi son sözleri sorulan sanık Oktay D, "Ben uyarı ateşi yaptım. Hakkımda meşru müdafaa hükümlerinin uygulanmasını, aksi takdirde 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan hüküm verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Sanık, olay günü arkadaşları Semih T. ve Tugay A'nın intikam duygusuyla hareket ettiklerini ve maktulü yerde yatarken darbettiklerini öne sürdü.

Oktay D, maktulün sabıkalı olduğunu ve polis tarafından arandığını belirterek, "Şahıs, onu polis olduğum konusunda uyardığım için kaçmıştır. İddia edildiği gibi olsaydı şahsın sırtından vurulmuş olması gerekirdi ancak omzundan yaralanmıştır. Bu bana silah doğrulttuğunun delilidir. Olaya ilişkin görüntüler izlendiğinde şahsın bir eli hep önündedir. Bu silahını tuttuğu koludur, aksi takdirde koşan birinin her iki kolunun da sallanması gerekirdi." savunmasını yaptı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Oktay D'ye "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan hükmettiği 12 yıl 6 ay hapis cezasını, "kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma" hükmü gereği artırarak 16 yıl 8 aya çıkardı. Heyet, sanığın cezasını takdir indirimiyle 13 yıl 10 ay 20 güne düşürdü.

Tutuksuz sanıklar Semih T. ve Tugay A. "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Furkan Ali U'nun ise delil yetersizliğinden beraatine karar verildi.

Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde 2021 yılının haziran ayında trafikte İbrahim Can Asanı (24) ile tartışan Semih T. ve Tugay A, daha sonra özel harekat polisi Oktay D. ve Furkan Ali U. ile trafikte karşılaştıkları Asanı ile tartışmaya başlamıştı. Çıkan kavgada Oktay D, kendisine silah çektiği ileri sürülen Asanı'yı tabancayla ateş ederek yaralamıştı. Asanı, olayın ardından hayatını kaybetmişti.

Nazmi Arıkan ve şoförünü öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
Nazmi Arıkan ve şoförünü öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu toplandı
Para gönderirken dikkat: 'Borç' yazmadı, 1,5 milyon gitti
Para gönderirken dikkat: 'Borç' yazmadı, 1,5 milyon gitti

Bu Habere Tepkiniz

YÖK açıkladı...Üniversiteler 3 Nisan'da 'hibrit eğitimle' açılıyor

YÖK açıkladı...Üniversiteler 3 Nisan'da 'hibrit eğitimle' açılıyor

YÖK Başkanı Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı
YKS, deprem bölgesindeki 4 ilde yapılacak

YKS, deprem bölgesindeki 4 ilde yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaklaşık 3,5 milyon adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde de uygulayacaklarını bildirdi.
Herkese altın olarak ödeme verilecek

Herkese altın olarak ödeme verilecek
Ak Partili Elitaş: EYT'linin maaşı Eylül'ü bulabilir

Ak Partili Elitaş: EYT'linin maaşı Eylül'ü bulabilir

Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emeklilik dilekçesini mart ve nisan aylarında veren EYT'lilerin maaşlarının eylülde bağlanabileceğini, bayram ikramiyesinin ise ödeneceğini söyledi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
EYT konusunda ziyaretçi soruları ( 3 )

EYT konusunda ziyaretçi soruları ( 3 )

EYT konusunda ziyaretçi soruları ( 3 )
SGK personeline verilecek fazla mesai ücretleri artırılacak

SGK personeline verilecek fazla mesai ücretleri artırılacak

EYT işlemlerinin hızlandırılması için ilgili SGK personeline 3 ay süreyle verilecek fazla mesai ücretleri artırılacak
Erdoğan: Temmuz'da asgari ücrete ara zam var

Erdoğan: Temmuz'da asgari ücrete ara zam var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete temmuz ayında zam yapılacağını söyledi.
Zorunlu hizmet affı isteyen öğretmenler için çözüm nedir?

Zorunlu hizmet affı isteyen öğretmenler için çözüm nedir?

Devlet yönetiminde genel olarak mevzuatların yanı sıra uygulanmakta olan gelenekler mevcuttur. Dolayısıyla 10 yılda bir gelen Zorunlu hizmet affının gelmesi kaçınılmazdır.
İthal cep telefonlarına gümrük zammı iptal edildi

İthal cep telefonlarına gümrük zammı iptal edildi

İthal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 350 dolara çıkaran düzenleme yürürlükten kaldırıldı.
Görev süresinin uzatılmamasına ilişkin karar dekan tarafından verilebilir mi?

Görev süresinin uzatılmamasına ilişkin karar dekan tarafından verilebilir mi?

Danıştay 8. Dairesi, mevzuat hükümleri işletilmek suretiyle davacının görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işlemin rektör tarafından verilmesi gerektiğine hükmetti.
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı 40 sözleşmeli personel alacak

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı 40 sözleşmeli personel alacak

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı 40 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 nisan 2023
Et yerine ottan üretilen hileli sucuklar tezgahlarda

Et yerine ottan üretilen hileli sucuklar tezgahlarda

Gıda Laboratuvarları ve Gıda Denetçileri Derneği'nin İstanbul'daki 39 ilçeden toplayıp denetlediği sucuklarda hiçbir hayvansal hücrenin olmadığı, sucuğun et yerine ottan üretilerek satıldığı ortaya çıktı. Dernek Başkan Yardımcısı Selman Bahadır Orhan, çok profesyonelce yapıldığı için kolayca yakalanmayan, bu yalnızca ot ile üretilmiş hileli sucuklara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.
Sağlık Bakanlığı 31.600 sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bakanlığı 31.600 sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bakanlığı 31.600 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 nisan 2023
Yürek burkan son hali ortaya çıktı!

Yürek burkan son hali ortaya çıktı!

Türk sinemasının dev isimlerinden biri olan Kayhan Yıldızoğlu'nun son hali ortaya çıktı.

Sonraki Haber