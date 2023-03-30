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HDP'den skandal seçim bildirgesi!

HDP kurduğu Yeşil Sol Parti seçim bildirgesini açıkladı. Yeşil Sol Parti kayyum uygulamasına son verileceğini, terör operasyonlarının duracağını, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinden çekileceğini, din dersinin kaldırılacağını bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Mart 2023 15:51, Son Güncelleme : 30 Mart 2023 16:14
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HDP'den skandal seçim bildirgesi!

HDP seçim bildirgesini düzenlediği törenle açıkladı. Bildirgede beklendiği gibi skandal vaatler yer aldı.

Türkiye'nin terör operasyonlarını durdurması, zorunlu din dersinin kaldırılması, Diyanet İşleri Bakanlığı'nın yerine İnanç Bakanlığı'nın kurulması, Suriye ve Irak'tan geri çekilinmesi o vaatler arasında öne çıktı.

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar bildirgeyi açıklarken, "İşgal ve savaşa dayalı dış politikaya dur demek için geliyoruz." ifadelerini kullandı. 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan'ı ziyaret ederek, Meclis'te destek pazarlığı yapmıştı. Bu pazarlık sonrası HDP de 6'lı koalisyona katılmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gizli kapılar ardında neyin pazarlığını yaptınız, ne vaat ettiniz?" diyerek 6'lı koalisyona zor sorular yöneltmişti. HDP'nin bugünkü skandal seçim bildirgesi pazarlığa dair ipuçları verdi.

HDP SEÇİM BİLDİRGESİNİ AÇIKLADI

HDP düzenlediği törenle seçim bildirgesini açıkladı. Düzenlenen törende beklendiği gibi skandallar yaşandı.

"KÜRDİSTANİ İTTİFAKIN TÜM BİLEŞENLERİ BURADALAR"

Devrim şehitleri adı altında teröristler için saygı duruşunda bulunuldu. Tören tanıtım videosu ile devam etti. Buradaki terör imgeleri dikkat çekti. Sunucu, "Kürdistani ittifakın tüm bileşenleri buradalar." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

"İŞGAL VE SAVAŞA DAYALI DIŞ POLİTİKAYA DUR DEMEK İÇİN GELİYORUZ"

HDP Eş Sözcüleri İbrahim Akın ve Çiğdem Kılıçgün Uçar, bildirgeyi okudu. Çiğdem Kılıçgün Uçar, bildirgeyi okurken, "İşgal ve savaşa dayalı dış politikaya dur demek için geliyoruz. Kayyum rejimine son vermek için geliyoruz." ifadelerini kullandı.

SKANDAL BİLDİRİDEN ÖNE ÇIKANLAR

HDP'nin skandal seçim bildirisinde şu maddeler yer aldı:

Suriye ve Irak'a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonlara son vereceğiz

Türkiye'nin Suriye ve Irak'tan geri çekilmesini sağlayacağız

Diyanet İşleri Başkanlığının yerine İnanç İşleri Başkanlığı kuracağız

Zorunlu din dersini kaldıracağız

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