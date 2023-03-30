Hiranur Vakfındaki ruhsatsız yapılar İBB ekiplerince yıkılmaya başlandı

Sancaktepe'de, Hiranur Vakfının ruhsatsız olduğu belirlenen bölümlerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince yıkımına başlandı.

Vakıfta imara aykırı olduğu tespit edilen yapıların İBB tarafından mühürlenmesine karşı açılan yürütmenin iptali davasının İstanbul 4. İdare Mahkemesince 15 Mart'ta reddedilmesi üzerine İBB ekipleri bugün yıkım işlemlerine başladı.

Söz konusu bölümlerdeki eşyalar çıkarılıp, doğal gaz bağlantısı kesildikten sonra yıkıma başlandığı sırada vakıf görevlileri ile belediye ekipleri arasında tartışmalar yaşandı.

Hiranur Vakfı Genel Başkan Yardımcısı avukat Bulut Müslüm Gezer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada; imara ve projeye aykırı denilen yapının bölge halkının namaz kılması, taziye, toplantı, sohbet amacı ile üstü kapatılan bir alan olduğunu söyledi.

Yıkılacak alanın yapı özelliğinin olmadığını dile getiren Gezer, bu nedenle yıkım ve İBB'nin mühürleme işleminin hukuka aykırı olduğunu öne sürdü.

İBB'nin siyasi kazanım elde etme çabası ile yetkisi olmayan işlem gerçekleştirdiğini, Sancaktepe Belediyesi tarafından 16 Kasım 2022'de mühürleme işlemi yapıldığını aktaran Gezer, İBB'nin imara aykırı uygulamanın giderilmesi için Sancaktepe Belediyesine 3 ay süre vermesi gerektiğini ancak bu sürenin dolması beklenmeden İBB'nin 8 Aralık 2022'de mühürleme yaptığını belirtti.

- "İBB, vakfımız üzerinden siyasi kazanım elde etme çabasında"

Avukat Gezer, İBB'nin mühürlenen alanı bir daha mühürlediğini iddia ederek, şunları kaydetti:

"İBB, vakfımız üzerinden siyasi kazanım elde etme çabasındadır. Bu nedenle kanuna açıkça aykırı hareket etmektedir. Tutulan tutanakta 4 bin 499 metrekarenin imara aykırı olduğu belirtilmiştir. Ancak bu husus doğru değildir. İmara aykırı bir alan olmamak ile birlikte aynı konuda ve aynı taşınmaz ile ilgili 16 Kasım 2022 tarihinde Sancaktepe Belediyesi tarafından tutulan tutanakta bu alanın 2 bin 479 metrekare olduğu tespit edilmiştir. İBB'nin yaptığı bu tür işlemler, siyasi rant telaşı ile yapılmaktadır. Nitekim ortada devam eden bir yapı imalatı söz konusu da değildir. Yapımı tamamlanmış, imar kanuna aykırılık teşkil etmeyen ve imar kanunu kapsamında da yapı niteliği olmayan bir alan için tamamen sosyal medya baskısı ile işlem tesis edilmiştir. Devam eden bir inşaat çalışması ya da yapım söz konusu olmadığı için tutulan tutanak da buna ilişkin yıkım da hukuka aykırıdır."

Avukat Gezer, söz konusu bu işlemlerle ilgili İstanbul İdare Mahkemesinde de davaları olduğunu sözlerine ekledi.

Hiranur Vakfı Mütevelli Başkan Yardımcısı Selahattin Cebeci ise belediye gelmeden yıkımı kendilerinin başlattığını söyledi.

Cebeci, "Hukuk neyse arkadaşlar buyursun yapsınlar. Biz hukuktan yanayız." ifadesini kullandı.

- İBB yetkilisi açıklama yaptı

Yıkım alanında açıklama yapan İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Gürkan Akgün ise 2022'nin Şubat ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin rutin imar kontrolleri sırasında 5 bloklu konut alanının arasında kaçak yapılaşma tespit ettiklerini ve bunu ilçe belediyesine bildirdiklerini anlattı.

Akgün, Sancaktepe Belediyesinin bir cevap vermemesi üzerine haziran ayında İBB'nin ikinci bir yazı ile durumu tekrar ilettiğini, ağustos ayında ilçe belediyesince İBB'ye konunun değerlendirildiğini bildiren cevabi bir yazı gönderildiğini aktardı.

İlçe belediyesinin İBB'ye gönderdiği cevabın konuyu öteleyen bir yazı olduğunu öne süren Akgün, imar izni olmayan yapıların yıkılması veya ruhsata uygun hale getirilmesi gerektiği konusunda ilçe belediyesine tekrar yazı gönderdiklerini bildirdi.

Akgün, imar izni olmayan ruhsatsız yapıya ilişkin herhangi bir işlem yapılmaması üzerine Sancaktepe Belediyesine kasım ayında İBB olarak işlem yapılacağını bildirdiklerini kaydeden Akgün, aralık ayında kaçak yapıyı mühürlediklerini, idari para cezası uyguladıklarını, bir ay içerisinde yine herhangi bir düzeltme işlemi yapılmadığı için yıkım kararı aldıklarını kaydetti.

Vakfın mahkemeye başvurduğuna dikkati çeken Akgün, "Bu ayın 15'inde mahkeme burada bir yürütmeyi durdurma kararına gerek olmadığına, konunun hukuki usullere uygun olduğuna karar verdi. Yani konu hukuki denetimden de geçti. Hukuki denetim doğrultusunda da biz yapmamız gereken yasal görev ve sorumluluklarımız doğrultusunda yapının kaçak olan bölümlerinin yıkımına başladık." dedi.