Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 terör örgütü mensubu yakalandı
Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütleri PKK ve FETÖ mensubu 5 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2023 17:16, Son Güncelleme : 30 Mart 2023 17:17
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliklerince, Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 terör örgütü mensubu yakalandı.
Zanlılardan 4'ünün FETÖ, 1'inin de terör örgütü PKK mensubu olduğu için arandığı belirlendi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.