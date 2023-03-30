Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Sağlık Komisyonunda

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, sağlık alanında düzenlemeler içeren İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin geneli üzerinde söz alan CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, kanun içeriğindeki bazı maddelerin geri çekileceğinin açıklanmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Özellikle 36. maddenin anayasaya aykırı olduğunu savunan Demirtaş, "Hem STK'lerden aldığımız izlenim hem de kendi değerlendirmelerimizde özellikle 36. maddenin hem anayasaya aykırı olduğu hem de rahatsızlık yaratan bir madde olduğunu gördük. Bu maddenin hekimlerin hakkına zarar verici, gasbedici olduğunu düşünüyorduk. Muhalefet olarak geri çekilmesinden memnunuz. 33. maddede aile hekimlerinin talebine yönelik bir revize yapılırsa iyi olur." diye konuştu.

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, kanun teklifini eleştirerek, "Seçime kısa bir süre kala alelacele bir şekilde, sanki hayati bir kanunmuş gibi hareket edilmesi doğru değil. Daha büyük, daha ciddi, toplumu ilgilendiren sorunlar var. Onlar üzerinde değişiklik yapılabilirdi." dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, AK Parti iktidarlarının sağlık politikasını eleştirerek, Türkiye'de sağlık alanında çok büyük sorunlar bulunduğunu savundu. Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"14 şehir hastanesine 108 milyar lira gömdünüz. Keşke o paraya 500'er yataklı hastane yapsaydınız, 190 yeni hastane sahibi olacaktık. Yazık değil mi? Bu parada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Ondan sonra pandemi döneminde kronik hastalarla Kovid hastalarının gideceği hastaneleri ayıramadınız. Bu yasa teklifi keşke böyle gelmeseydi, ciddi konuları konuşsaydık. Neden vatandaş randevu alamıyor, neden ilaç bulunmuyor, neden hastanelerde fazla para alınıyor?"

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, sağlık alanında hekimler, eczacılar, diş hekimleri, ebeler, acil servis çalışanları başta olmak üzere hiç kimsenin mutlu olmadığını savunarak, "Sağlıkta mutlu olan tek yer özel hastaneler. Sorun çok. Sorun yasa çıkarmak değil, uygulanabilir bir düzeni getirmektir. Bu nedenle başarısızsınız." dedi.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, henüz maddeler üzerindeki görüşmelere geçilmeden kanun teklifinden 4 maddenin çıkarılmasını eleştirerek, sivil toplum kuruluşlarının da görüşü alınarak ülkenin ihtiyaçlarına yönelik daha isabetli bir kanun teklifinin hazırlanmasının uygun olacağını söyledi.

- "Önemli olan kamuyu güçlendirmek"

Komisyon Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, bazı milletvekillerinin eleştirilerine cevap verdi.

Sağlıkta dönüşümün AK Parti'nin ilk 10 yıllık döneminde gerçekleştiğini ve başarısını da tüm dünyaya ispat ettiğini belirten Akdağ, sağlıkta dönüşümün devam etmesi gerektiğini söyledi. Akdağ, "Elbette aksayan işler var haklısınız, onları da düzeltmek lazım. Bu kanun da aksayan bazı konuları düzeltmek için getirilmiş. Bir kanun teklifiyle aksayan her şeyi düzeltemeyiz." dedi.

Sağlık Bakanlığı dönemindeki bazı çalışmaları anlatan Akdağ, "Bir toplantıda muhalefetten bir milletvekilimiz bana 'Sayın Bakanım bu yaptığınız işler komünist ülkelerde olur ne yaptınız siz?' demişti. Ben hayatım boyunca sosyal adaletçi bir insan oldum. Hayatım boyunca, bakanlığım süresince kamu hastanelerinin güçlendirilmesini sağladım." diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgelerdeki bazı hastanelerin zarar gördüğü yönündeki değerlendirmelerle ilgili Akdağ, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye sağlık sektörüne sismik izolatörü tanıtan benim. 2012 yılında çıkardığımız bir genelgeyle 100 yataklı hastanelerin hepsinin sismik izolatörlü olarak yapılması zorunluluğu getirildi. Şu anda sismik izolatörlü olarak yapılmış ve bir kısmının inşaatı halen süren 90'ın üzerinde kamu hastanesi var."

Akdağ, "Önemli olan kamuyu güçlendirmek. Ben hiçbir sektörde özellikle sağlıkta özel sektörün dominant olmasını kabul etmeyen bir insanım. Böyle bir gerçeklik varsa bunu düzeltmemiz gerekir. Sağlıkta dönüşümün ikinci fazıyla ya da başka bir şekilde düzeltilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerin görüşmelerine geçildi.