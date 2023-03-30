Çanakkale açıklarında 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2023 18:58, Son Güncelleme : 30 Mart 2023 18:59
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit etti.
"TCSG-905" botuyla bölgeye yönlendirilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki Liberya, Orta Afrika, Mali ve Yemen uyruklu 40 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.