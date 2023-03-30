Perinçek'ten milletvekillerine Finlandiya'nın NATO üyeliği için 'hayır oyu kullanın' çağrısı

Perinçek yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) yüce kişiliğine, başkan ve milletvekillerine seslendiğini belirterek, TBMM'de tarihi bir oylama yapılacağına işaret etti.

Doğu Perinçek, şunları kaydetti:

"Sizler Gazi Meclis'in milletvekillerisiniz. Sizlerden milletvekili oyu istiyoruz. NATO vekili oylarınızı hiçbir zaman Türk milleti de kabul etmeyecektir. Türk milleti bağımsızlık istiyor, başı dik yaşamak istiyor. NATO tehdidine karşı birleşmek istiyor. Meclisimize güveniyoruz. NATO'ya 'evet' Türkiye'ye yönelen tehdide 'evet'tir. FETÖ'ye 'evet'le NATO'ya evet birdir. NATO'ya 'hayır' oyu vermenizi, İsveç'in, Finlandiya'nın NATO tarafından kabul edilmesine 'hayır' oyu vermenizi milletçe sizden talep ediyoruz."