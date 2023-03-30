CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 10. Cumhurbaşkanı Sezer ile görüştü
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile görüştü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2023 20:24, Son Güncelleme : 30 Mart 2023 21:17
Sezer'in Gölbaşı'ndaki konutunda gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.
Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu'nu aracına kadar uğurlayan Sezer, basın mensuplarının "Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekliyor musunuz?" sorusuna, "Evet" yanıtını verdi.
Ahmet Necdet Sezer, Kılıçdaroğlu için başarı dileğinde bulundu.