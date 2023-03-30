Manisa'da trenin çarptığı 10 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde trenin çarptığı 10 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2023 21:11, Son Güncelleme : 30 Mart 2023 21:12
Alınan bilgiye göre, okuldan çıkıp evine gitmek isteyen Mert K'ye (10), 2. Anafartalar Mahallesi Galericiler Sitesi yakınlarında raylardan geçtiği esnada tren çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Mert K'yi Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırdı.
Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.