31 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Adıyaman'daki İsias Otel'de yaşamını yitiren KKTC'li öğrencilerin kabirlerini ve ailelerini ziyaret edecek. KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması İmza Töreni'ne katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek Oktay, Kıbrıs Türkleriyle iftar yapacak.

(Gazimağusa/15.30-19.15)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır annelerini ve konteyner kenti ziyaret edecek, depremzedelerle iftar yapacak.

(Diyarbakır/14.00/15.00/18.47)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kahramanmaraş Kriz Merkezi'nde açıklamalarda bulunacak, Avşar Çadırkent, Karacasu Konteyner Kent, Elbistan Cumhuriyet Mahallesi Konteyner Kent ve Elbistan Pınarbaşı Mahallesi Çadırkent'i ziyaret edecek.

(Kahramanmaraş/11.30-15.45)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı'nın açılış törenine katılacak, Beyoğlu'ndaki Örnektepe Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle iftar yapacak.

(İstanbul/15.30/19.30)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı dış ticaret istatistiklerini, hizmet üretici fiyat endeksini ve 2022 yılı bitkisel ürün denge tablolarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "TRT-Afrika Yayın Birliği 1. Yayıncılık Zirvesi ve TRT Afrika Lansman Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Arkeoloji Müzesi'nde ABD'den iadesi sağlanan 12 tarihi eserin tanıtımını yapacak.

(Antalya/11.00)

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Cazoo Baskonia ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Vitoria-Gasteiz/21.30)

2- Artistik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'na erkekler ve kadınlarda genel tasnif finalleriyle devam edilecek.

(Antalya)

3- Judoda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota puanı kazandıran Antalya Grand Slam Turnuvası başlayacak.

(Antalya)