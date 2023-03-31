Cumhurbaşkanlığı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı

YSK'nın, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan aday olmaya hak kazandı. Kararda, 28 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesine yapılan itirazların değerlendirilerek reddedildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı adayları bağış toplamak için döviz hesabı açtırabilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı ile Cumhurbaşkanı Seçiminde cumhurbaşkanı adaylarına Yapılacak Yardım ve Bağışlar ile Adayların Mal Bildirimine ilişkin Usul ve Esasları Gösterir 201 Sayılı Genelge'ye 'Döviz ile yapılacak yardım ve bağışlar' başlıklı 5/A maddesi eklendi.

Karara göre, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde cumhurbaşkanı adayları, bağış toplamak için döviz hesabı açtırabilecek. Cumhurbaşkanı adaylarına en yüksek nakdi bağış ve yardım miktarı olan 55 bin 598 TL'nin karşılığı döviz tutarını geçmemek şartıyla döviz cinsinden yardım ve bağış yapılabilecek. Bağış ve yardımlarda, yapıldığı günden bir önceki gün Resmi Gazete'de ilan edilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Efektif Satış Kuru dikkate alınacak.

YSK: ERDOĞAN'IN ADAYLIĞINA ENGEL YOK

Geçtiğimiz günlerde, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı ve 28 Dönem Milletvekili Seçimlerinde aday olacak olan cumhurbaşkanı adaylarının listesi Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Bu listenin yayımlanmasının ardından adayların adaylık sürecine yönelik itiraz için 2 gün verilmişti. Bu sürenin dün itibarı ile dolmasının ardından bugün YSK yapılan itirazları değerlendirdi. Değerlendirmenin ardından alınan kararları YSK Başkanı Ahmet Yener duyurdu. Yener'in açıklamalarına göre Kılıçdaroğlu, İnce ve Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylıklarına yönelik yapılan itirazları oy birliği ile reddedildi.

'Millet İttifakı' unvanına yönelik yapılan itiraz reddedildi

Altılı Masa'nın kullandığı 'Millet İttifakı' unvanına yönelik yapılan itiraz hakkında alınan kararı açıklayan Yener, "Öncelikle Millet Partisi'nin, Millet İttifakı'nın kendi partilerinin adını kullandığı ve bu nedenle Millet İttifakı isminin kullanılmaması yönünde yapmış olduğu itiraz öncelikle değerlendirilmiş. Kurulumuzda yapılan değerlendirme sonucunda oy çokluğuyla Millet Partisi'nin altı parti tarafından oluşturulan Millet İttifakı'nın kullanılması yönünde kullanılmaması yönündeki talebinin reddine karar verilmiş. Yani altı parti tarafından oluşturulan Millet İttifakı unvanının iki bin on sekiz seçimlerinde olduğu gibi iki bin Yirmi üç yılı seçimlerinde de kullanılabileceğine oy çokluğuyla karar verilmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı adaylarının, adaylıklarına yönelik itirazlar oy birliği ile reddedildi

Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuran ve gerekli şartları tamamlayan dört adaydan üçünün hakkında itiraz olduğunu ve bu itirazların değerlendirildiğini söyleyen Yener, "Kurumumuzun gündeminde olan bir diğer konu Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimine yönelik olarak 18 Mart 2023 tarihinde ilan edilen seçim takvimindeki sürece göre Resmi Gazetede geçici Cumhurbaşkanı adaylarının listesi ilan edilmiş, Çarşamba günü itibarıyla saat 17.00 itibariyle itirazlar sona ermiş, dün ve bugün yapılan çalışmalarda söz konusu itirazlar değerlendirilmiştir. Kurulumuza alfabetik sıraya göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın geçici aday listesinde yapılan ilanlarına itirazda bulunulmuş ve cumhurbaşkanı olamayacakları yönünde itiraz yapılmıştır. Kurulumuz her üç adaya yönelik olarak yapılan itirazları değerlendirmiş ve yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 77, 101, 106 ve 116. maddeleri ve 6271 sayılı cumhurbaşkanlığı seçimi kanununun 3, 6, 8 ve 8a maddeleri birlikte değerlendirilmiş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda oy birliğiyle her üç aday yönünden alfabetik olarak tekrarlıyorum Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylıklarına yönelik itirazların reddine karar verilmiş ve alfabetik olarak Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'ın kesin aday listesinde bulunduklarına karar verilmiş olup karar ilan edilmek üzere bugün Resmi Gazete'ye gönderilecektir.

Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla da cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapılacaktır" diye konuştu.

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Seçim kararının iptaline yönelik itirazlarında değerlendirildiğini söyleyen Yener, "Ayrıca bugün kurul gündemimizde söz konusu itirazların yanı sıra cumhurbaşkanınca alınan seçimlerin yenilenmesi kararının usulüne uygun olmadığı ve bu nedenle alınan seçim kararının iptal edilmesine yönelik yapılan başvurularda değerlendirilmiş ve seçimlerin iptaline yönelik başvurularında reddine karar verilmiştir. Kurulumuzun verdiği kararların Türk milletine ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyor, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" dedi.