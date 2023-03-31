'Kızılelma' testi geçti: 20 bin feette nefes kesen görüntüler

Polisleri taşıyan otobüs Zigana Dağı'nda alev aldı
Polisleri taşıyan otobüs Zigana Dağı'nda alev aldı
TÜİK'te daire başkanlıklarının isim ve görevlerinde değişiklik
TÜİK'te daire başkanlıklarının isim ve görevlerinde değişiklik
Bakanlıklardan farklı uygulama: Mülakatlar bir var, bir yok
Bakanlıklardan farklı uygulama: Mülakatlar bir var, bir yok
Karadeniz gazında sona gelindi! İşte evlerde kullanılacağı tarih
Karadeniz gazında sona gelindi! İşte evlerde kullanılacağı tarih
Seçim takvimi işliyor: Propaganda süreci bugün başlayacak
Seçim takvimi işliyor: Propaganda süreci bugün başlayacak
Çalışan EYT'liler için asgari ücret artıyor
Çalışan EYT'liler için asgari ücret artıyor
Ev sahiplerinden 1 Temmuz hazırlığı: İlanlar geri çekiliyor
Ev sahiplerinden 1 Temmuz hazırlığı: İlanlar geri çekiliyor
Ak Parti listelerinde yüzde 50 değişim beklentisi
Ak Parti listelerinde yüzde 50 değişim beklentisi
Cumhurbaşkanlığı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı
İki ilde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
İki ilde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
'En düşük emekli maaşı' düzenlemesi Genel Kurul'da kabul edildi
'En düşük emekli maaşı' düzenlemesi Genel Kurul'da kabul edildi
EYT yoğunluğu sebebiyle SGK çalışanlarının mesai süreleri uzatıldı
EYT yoğunluğu sebebiyle SGK çalışanlarının mesai süreleri uzatıldı
LPG'ye bu geceden itibaren zam geldi
LPG'ye bu geceden itibaren zam geldi
MGK toplantısı sona erdi, işte alınan kararlar
MGK toplantısı sona erdi, işte alınan kararlar
YKS için sınav merkezi tercihleri 3 Nisan 23.59'a kadar güncellenebilecek
YKS için sınav merkezi tercihleri 3 Nisan 23.59'a kadar güncellenebilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına yönelik itirazlar reddedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına yönelik itirazlar reddedildi
Hiranur Vakfındaki ruhsatsız yapılar İBB ekiplerince yıkılmaya başlandı
Hiranur Vakfındaki ruhsatsız yapılar İBB ekiplerince yıkılmaya başlandı
HDP'den skandal seçim bildirgesi!
HDP'den skandal seçim bildirgesi!
Depremde hayatını kaybeden çiftten geriye açtıkları anaokulu kaldı
Depremde hayatını kaybeden çiftten geriye açtıkları anaokulu kaldı
Kamu toplu sözleşmelerinde işçi tarafı teklif bekliyor
Kamu toplu sözleşmelerinde işçi tarafı teklif bekliyor
EPDK'dan elektrik fiyatları için yeni indirim kararı
EPDK'dan elektrik fiyatları için yeni indirim kararı
İttifaklar 'liste' mesaisinde: Vekil listesi nasıl oluşturulacak?
İttifaklar 'liste' mesaisinde: Vekil listesi nasıl oluşturulacak?
Kira uyuşmazlıklarına arabulucu şartı geldi: Neler değişecek?
Kira uyuşmazlıklarına arabulucu şartı geldi: Neler değişecek?
EYT'de başvuru sayısı 1,5 milyonu aştı
EYT'de başvuru sayısı 1,5 milyonu aştı
'Dijital birlik' sahaya çıkmaya hazırlanıyor
'Dijital birlik' sahaya çıkmaya hazırlanıyor
Çadırda yaşayan depremzede: Hatay'da doğduk, Hatay'da ölmek isteriz
Çadırda yaşayan depremzede: Hatay'da doğduk, Hatay'da ölmek isteriz
YSK, cumhurbaşkanı adaylarına itirazları karara bağlayacak
YSK, cumhurbaşkanı adaylarına itirazları karara bağlayacak
Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları merkez-taşra ayrımının kalkmasını istiyor
Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları merkez-taşra ayrımının kalkmasını istiyor
Kamu her 8 dolara 1 dolar kur farkı ödedi
Kamu her 8 dolara 1 dolar kur farkı ödedi
Doğalgaza son bir yılda % 52.4 indirim
Doğalgaza son bir yılda % 52.4 indirim
Ana sayfaHaberler Teknoloji

'Kızılelma' testi geçti: 20 bin feette nefes kesen görüntüler

Baykar tarafından yerli imkankanlarla geliştirilen Bayraktar Kızılelma, Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı. Üçüncü uçuşunu gerçekleştiren Kızılelma'ya gökyüzünde Akıncı da eşlik etti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın yönetimindeki uçuş, 20 bin feet irtifada gerçekleşti.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 31 Mart 2023 08:18, Son Güncelleme : 31 Mart 2023 08:09
Yazdır
'Kızılelma' testi geçti: 20 bin feette nefes kesen görüntüler

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı bu kapsamda Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde üçüncü uçuşunu gerçekleştirdi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde gerçekleştirilen üçüncü uçuşta, Bayraktar Kızılelma 20 bin feet irtifaya çıkarak Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testini başarıyla tamamladı. Uçuş testine eşlik eden Bayraktar AKINCI da kamerasıyla Bayraktar Kızılelma'yı gökyüzünde izledi.

"2024'ÜN BAŞINDA KIZILELMA'NIN SERİ ÜRETİMİNE BAŞLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuk Bayraktar, Bayraktar Kızılelma'nın orta irtifadaki sistem tanımlama testini başarıyla tamamladığını belirterek, "Bu gerçekleştirdiğimiz üçüncü test oldu. Bundan sonra da geliştirme faaliyetlerimiz kapsamında birçok testimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

2024'ün başında Kızılelma'nın seri üretimine başlamayı hedeflediklerini aktaran Bayraktar, "Bunun yanında heyecanla ilk uçuşunu beklediğimiz, dünyanın kısa pistli gemilerine inip kalkabilen ilk SİHA'sı olacak Bayraktar TB3'ün de ilk uçuşuna hazırlanıyoruz." dedi.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN TEKNOFEST ÇAĞRISI

Bayraktar şunları kaydetti:

"Tüm bu gelişmeler vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızılelma inşallah İstanbul'da 27 Nisan ve 1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek TEKNOFEST'te milletimizle buluşacak. Tüm milletimizi teknolojinin kalbinin çaptığı yere Milli Teknoloji Hamlesi'nin merkezi olan TEKNOFEST'e, İstanbul'a, Atatürk Havalimanı'na bekliyoruz." yorumunu yaptı."

REKOR SÜREDE UÇTU

Baykar'ın yüzde 100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar Kızılelma projesi 2021'de başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar Kızılelma, Çorlu'da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti.

Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar Kızılelma bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu. 23 Ocak 2022 tarihinde ikinci uçuşuyla Sistem Tanımlama Testini başarıyla tamamladı.

Bayraktar Kızılelma özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak. Türkiye'nin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik bir rolü olacak.

Bayraktar Kızılelma, tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek. 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedeflenen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak ve planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. İnsansız savaş uçağı, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.

HARP SAHASINDA DENGELER DEĞİŞECEK

İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar Kızılelma, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak. Bu kabiliyetleriyle harp sahasında dengeleri değiştirecek. Türkiye'nin caydırıcılığında çarpan etkisi yapacak.

Baykar, rekabete dayalı bir süreç sonucunda Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzaladığı anlaşmayla birlikte 2023 yılına 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 için yapılan ihracat sözleşmesiyle başladı.

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılında İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan elde etti.

2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı yüzde 99,3 olan Baykar, 1,18 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 cirosu 1,4 milyar dolara ulaştı. Bayraktar TB2 SİHA için şu ana kadar 28 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 6 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

HUZEYFE ATICI


'Dijital birlik' sahaya çıkmaya hazırlanıyor
'Dijital birlik' sahaya çıkmaya hazırlanıyor
Togg ön siparişi 177 bini geçti! Çekiliş yarın
Togg ön siparişi 177 bini geçti! Çekiliş yarın
Bu elektrikli otomobili 16 yaşındaki gençler kullanabilecek
Bu elektrikli otomobili 16 yaşındaki gençler kullanabilecek
Fransa reddetti Türkiye daha iyisini yaptı
Fransa reddetti Türkiye daha iyisini yaptı
Bayraktar TB3 ilk kez TEKNOFEST'te sergilenecek
Bayraktar TB3 ilk kez TEKNOFEST'te sergilenecek
Çılgın projeler korkutuyor! Bu neyin hazırlığı?
Çılgın projeler korkutuyor! Bu neyin hazırlığı?

Bu Habere Tepkiniz

3500 engelli öğretmen alınacak

3500 engelli öğretmen alınacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Başvurular, 3-7 Nisan tarihleri arasında alınacak.
Kamu idarelerinde görev yapmayan muhataplara memur eliyle tebligat yapılabilir mi?

Kamu idarelerinde görev yapmayan muhataplara memur eliyle tebligat yapılabilir mi?

Danıştay 1. Dairesi, Kamu idarelerinde görev yapmayan muhataplara memur vasıtasıyla yapılan tebligatın usule uygun kabul edilemeyeceğine karar vermiştir.
Kazancımız Allah için verdiğimizdir.

Kazancımız Allah için verdiğimizdir.

https://run.admost.com/adx/goto.ashx?pbk=499053-351057-60541
YÖK açıkladı...Üniversiteler 3 Nisan'da 'hibrit eğitimle' açılıyor

YÖK açıkladı...Üniversiteler 3 Nisan'da 'hibrit eğitimle' açılıyor

YÖK Başkanı Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
YKS, deprem bölgesindeki 4 ilde yapılacak

YKS, deprem bölgesindeki 4 ilde yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaklaşık 3,5 milyon adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde de uygulayacaklarını bildirdi.
Ak Partili Elitaş: EYT'linin maaşı Eylül'ü bulabilir

Ak Partili Elitaş: EYT'linin maaşı Eylül'ü bulabilir

Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emeklilik dilekçesini mart ve nisan aylarında veren EYT'lilerin maaşlarının eylülde bağlanabileceğini, bayram ikramiyesinin ise ödeneceğini söyledi.
EYT konusunda ziyaretçi soruları ( 3 )

EYT konusunda ziyaretçi soruları ( 3 )

EYT konusunda ziyaretçi soruları ( 3 )
SGK personeline verilecek fazla mesai ücretleri artırılacak

SGK personeline verilecek fazla mesai ücretleri artırılacak

EYT işlemlerinin hızlandırılması için ilgili SGK personeline 3 ay süreyle verilecek fazla mesai ücretleri artırılacak
Erdoğan: Temmuz'da asgari ücrete ara zam var

Erdoğan: Temmuz'da asgari ücrete ara zam var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete temmuz ayında zam yapılacağını söyledi.
Zorunlu hizmet affı isteyen öğretmenler için çözüm nedir?

Zorunlu hizmet affı isteyen öğretmenler için çözüm nedir?

Devlet yönetiminde genel olarak mevzuatların yanı sıra uygulanmakta olan gelenekler mevcuttur. Dolayısıyla 10 yılda bir gelen Zorunlu hizmet affının gelmesi kaçınılmazdır.
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı 40 sözleşmeli personel alacak

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı 40 sözleşmeli personel alacak

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı 40 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 nisan 2023
Et yerine ottan üretilen hileli sucuklar tezgahlarda

Et yerine ottan üretilen hileli sucuklar tezgahlarda

Gıda Laboratuvarları ve Gıda Denetçileri Derneği'nin İstanbul'daki 39 ilçeden toplayıp denetlediği sucuklarda hiçbir hayvansal hücrenin olmadığı, sucuğun et yerine ottan üretilerek satıldığı ortaya çıktı. Dernek Başkan Yardımcısı Selman Bahadır Orhan, çok profesyonelce yapıldığı için kolayca yakalanmayan, bu yalnızca ot ile üretilmiş hileli sucuklara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.
Sağlık Bakanlığı 31.600 sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bakanlığı 31.600 sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bakanlığı 31.600 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 nisan 2023
Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler (30-31)

Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler (30-31)

Tarım Kredi Kooperatif Market, Ramazan ayına özel yeni indirimli ürünler listesini vatandaşlarla paylaştı.

Sonraki Haber