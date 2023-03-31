Seçim takvimi işliyor: Propaganda süreci bugün başlayacak

Cumhurbaşkanı seçimi için süreç işlemeye devam ediyor. İsmi kesinleşen 4 aday için itiraz süresi sona erdi. YSK itirazları değerlendirmek için bir kez daha toplandı.

Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan itirazlar Yüksek Seçim Kurulu tarafından karara bağlandı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın kesin aday listesinde bulunduğunu açıkladı. Kesin aday listesi Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Adaylar bağış toplamak için döviz hesabı açtırabilecek

YSK'nın Cumhurbaşkanı adaylarının bağış almasına ilişkin kararı da Resmi Gazete'de yer aldı.

Karara göre, adaylar bağış toplamak amacıyla döviz hesabı açtırabilecek.

14 Mayıs'ta yapılacak seçim için de takvim işliyor. Propaganda süreci bugün başlıyor.

2 Nisan'da listeler askıdan inecek

Seçim takvimine göre 2 Nisan'da muhtarlıklarda listeler askıdan indirilecek.

8 Nisan tarihine gelindiğinde ise, ittifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapılacak.

9 Nisan'da milletvekili aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek.

19 Nisan'da da milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek.