Adalet Bakanı Bozdağ'dan şehit savcı Kiraz için anma mesajı

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehit Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve dua ile anıyorum. Hiçbir terör saldırısı, adaleti ayakta tutan ve adalet ile hükmeden hakim ve savcılarımızı yıldıramayacaktır. Terörle mücadelemiz, son terörist bitene kadar sürecektir." ifadelerini kullandı.