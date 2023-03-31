Bakanlıklardan farklı uygulama: Mülakatlar bir var, bir yok

Kamuda gerçekleştirilen personel alımlarında tartışmalara rağmen mülakat uygulaması devam ederken, her alımın ardından yeni tartışmalar gündeme geliyor. Sözlü mülakatla yapılan alımlara karşı oluşan tavırlara karşın birçok alım hala sözlü mülakatlar ile gerçekleştirilmeye devam ediyor. Sözlü mülakatlara tepkiler devam ederken bazı bakanlıkların alımlarını mülakatsız olarak gerçekleştirmesi de dikkat çekiyor.

MEB MÜLAKATLA, SAĞLIK BAKANLIĞI MÜLAKATSIZ ALIM YAPACAK



Özellikle eğitim alanında yapılacak atamalarda MEB tarafından yapılan mülakatlara öğretmenler ve sendikalar tepki gösterirken, yapılacak 45 bin atama için MEB tarafından atama takvimine göre sözlü mülakat gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 42 bin 500 yeni sağlık personeli atamasına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Koca, yapılacak atamanın mülakatsız olarak gerçekleştirileceğini belirtti.

BAKANLIKLARDAN FARKLI UYGULAMA



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 42 bin 500 yeni sağlık personelinin mülakatsız olarak alınacağını duyururken, MEB tarafından yapılacak 45 bin yeni öğretmen atamasına ilişkin belirlenen takvime göre mülakat uygulamasının olacağı ifade edilmişti. İki bakanlığın yapacağı atamalarda miktarlar yakınken, öğretmen adaylarına uygulanacak olan mülakat uygulaması "Sağlık Bakanlığı mülakatsız alım yapabiliyor, Milli Eğitim neden yapamıyor?" gibi tepkilere neden oldu.

TEPKİLERE RAĞMEN UYGULANMAYA DEVAM EDİYOR



Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen sözlü mülakatlar ile ilgili olarak birçok tepki gündeme gelirken mülakatlar, torpil gibi adaletsizlikler yaşandığı iddiaları akıllardaki yerini koruyor. Sözlü mülakat sebebiyle mağdur olduklarını ifade edenler, mülakatın haksızlık ve adaletsizliğe neden olduğunu savunarak, kaldırılması gerektiğini belirtip çağrıda bulunmaya devam ederken, tepkilere rağmen bakanlıklar ise mülakatlar ile ilgili kulağını tıkamaya devam ediyor.

Mehmet Fahri Özkan