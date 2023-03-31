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Dış ticaret açığı Şubat ayında yüzde 51,4 arttı

Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,4 artarak 7 milyar 980 milyon dolardan, 12 milyar 79 milyon dolara yükseldi. Genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 6,4 azalırken, ithalat yüzde 10,1 arttı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2023 10:14, Son Güncelleme : 31 Mart 2023 10:15
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Dış ticaret açığı Şubat ayında yüzde 51,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalarak 18 milyar 635 milyon dolar, ithalat yüzde 10,1 artarak 30 milyar 714 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde ihracat yüzde 1,4, ithalat yüzde 15,4 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 artarak 37 milyar 992 milyon dolar, ithalat yüzde 15,4 artarak 64 milyar 320 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Şubat ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 7,9 azalırken, ithalat yüzde 1,5 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Şubat ayında yüzde 7,9 azalarak 19 milyar 15 milyon dolardan, 17 milyar 520 milyon dolara geriledi.

Şubat ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 1,5 artarak 19 milyar 690 milyon dolardan, 19 milyar 982 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Şubat ayında 2 milyar 462 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 3,1 azalarak 37 milyar 502 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,7 oldu.

Dış ticaret açığı Şubat ayında yüzde 51,4 arttı

Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,4 artarak 7 milyar 980 milyon dolardan, 12 milyar 79 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Şubat ayında yüzde 71,4 iken, 2023 Şubat ayında yüzde 60,7'ye geriledi.

Dış ticaret açığı Ocak-Şubat döneminde yüzde 44,1 arttı

Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 44,1 artarak 18 milyar 270 milyon dolardan, 26 milyar 328 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Şubat döneminde yüzde 67,2 iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 59,1'e geriledi.

Şubat ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2023 Şubat ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,7, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.

Ocak-Şubat döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,0, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,9, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.

Şubat ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 77,3 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2023 Şubat ayında ara mallarının payı yüzde 77,3, sermaye mallarının payı yüzde 11,5 ve tüketim mallarının payı yüzde 11,0 oldu.

İthalatta, 2023 Ocak-Şubat döneminde ara mallarının payı yüzde 78,8 sermaye mallarının payı yüzde 11,2 ve tüketim mallarının payı yüzde 9,8 oldu.

Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Şubat ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 697 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 119 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 86 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 13 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 851 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,9'unu oluşturdu.

Ocak-Şubat döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 3 milyar 523 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 269 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 55 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 34 milyon dolar ile İtalya ve 1 milyar 804 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,8'ini oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Şubat ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 214 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 526 milyon dolar ile İsviçre, 3 milyar 103 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 80 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 163 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 45,9'unu oluşturdu.

Ocak-Şubat döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 9 milyar 216 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 7 milyar 863 milyon dolar ile İsviçre, 6 milyar 660 milyon dolar ile Çin, 3 milyar 888 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 296 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 46,5'ini oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 8,1 azaldı

Deprem felaketinden dolayı, ekonomik verilerin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmasına ilişkin metodolojik uygulama gerçekleştirilmiştir. Uygulamaya ilişkin detaylar 'Metaveri' bölümünde 'Mevsimsel Düzeltme' başlığında yer alan model tablosunda yer almaktadır.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 8,1 ve ithalat yüzde 8,5 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2023 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 6,4 azalırken, ithalat yüzde 10,2 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,6 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Şubat ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,6'dır. Ocak-Şubat döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,0'dır. Ocak-Şubat döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,3'tür.

Şubat ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 77,1'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 9,9'dur. Ocak-Şubat döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 75,2'dir. Ocak-Şubat döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 9,9'dur.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Şubat ayında 17 milyar 58 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre, 2023 yılı Şubat ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,0 azalarak 17 milyar 58 milyon dolar, ithalat yüzde 9,2 artarak 28 milyar 905 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Şubat ayında dış ticaret açığı yüzde 53,4 artarak 7 milyar 723 milyon dolardan, 11 milyar 847 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Şubat ayında yüzde 70,8 iken, 2023 Şubat ayında yüzde 59,0'a geriledi.

İhracat 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde 34 milyar 584 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 azalarak 34 milyar 584 milyon dolar, ithalat yüzde 14,0 artarak 60 milyar 747 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 46,2 artarak 17 milyar 894 milyon dolardan, 26 milyar 163 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Şubat döneminde yüzde 66,4 iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 56,9'a geriledi.

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