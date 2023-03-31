YSK: Cumhurbaşkanı adayları döviz hesabı açabilir

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu tarafından gönderilen dilekçede, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, cumhurbaşkanı adaylarının bağış ve yardım toplamak için döviz mevduat hesabı açtırıp açtıramayacakları konusunda hüküm verilmesinin istendiği belirtildi.

Başvurunun incelendiği bildirilen kararda, Cumhurbaşkanı Adaylarına Yapılacak Yardım ve Bağışlar ile Adayların Mal Bildirimine İlişkin Usul ve Esasları Gösterir 201 Sayılı Genelge'ye göre, adaylığın kesinleşmesinden itibaren adayların yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gerçek kişilerden yardım ve bağış alabilecekleri, yabancı devletler, uluslararası kuruluşlar, tüzel kişiler ile Türk uyruğunda olmayan gerçek kişilerden yardım ve bağış alamayacakları hatırlatıldı.

Bir kişinin her bir adaya yapabileceği nakdi yardım miktarının, en yüksek devlet memuruna verilen ödemenin aylık bürüt tutarı geçemeyeceği vurgulanan kararda, adayların 7 bin liraya kadar nakdi yardımı makbuz karşılığında, 7 bin liranın üzerindeki yardımları ise seçim hesabı olarak açtırdıkları ve YSK'ye bildirdikleri banka hesaplarına kabul edebilecekleri belirtildi.

Bağış ve yardımların, sadece seçim harcamalarında kullanılabileceğini hatırlatan YSK, cumhurbaşkanı seçiminde adayların, Cumhurbaşkanı Adaylarına Yapılacak Yardım ve Bağışlar ile Adayların Mal Bildirimine İlişkin Usul ve Esasları Gösterir 201 Sayılı Genelge'de yer alan esaslar çerçevesinde bağış ve yardım toplamak için döviz hesabı açtırmalarını uygun buldu.

YSK'nin bu kararı, 201 Sayılı Genelge'ye "Döviz ile Yapılacak Yardım ve Bağışlar" başlığı ile eklendi.