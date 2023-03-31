Gün sonu döviz fiyatları
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 19,1920 seviyelerinden işlem görüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2023 18:15, Son Güncelleme : 31 Mart 2023 18:12
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|19,1690
|19,1700
|19,1850
|19,1860
|Avro
|20,9180
|20,9190
|20,8900
|20,8910
|Sterlin
|23,7000
|23,8190
|23,7020
|23,8200
|İsviçre Frangı
|20,4690
|20,5760
|20,9760
|21,0810
|ANKARA
|ABD Doları
|19,1390
|19,2190
|19,1550
|19,2350
|Avro
|20,8780
|20,9580
|20,8500
|20,9300
|Sterlin
|27,6400
|27,8500
|23,6420
|23,8520