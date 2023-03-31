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Zonguldak'taki 'kesik baş' cinayetinde 9 sanığa dava

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki ormanlık alanda başı kopmuş şekilde cesedi bulunan kişinin öldürülmesine ilişkin 1'i tutuklu 9 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2023 11:53, Son Güncelleme : 31 Mart 2023 12:06
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Zonguldak'taki 'kesik baş' cinayetinde 9 sanığa dava

Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, Mustafa Keleş'in (70) 21 Kasım 2021'de başı kopmuş cesedinin bulunmasına ilişkin maktulün tutuklu kardeşi İbrahim Keleş (64) ile tutuksuz Cihan T. (46), Ender T. (33), Fatma K. (57), İlyas A. (54), Mevlüt T. (50), Sedat A. (41), Serkan T. (23) ve Soner T. (41) hakkında Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, sanıklardan İbrahim Keleş ile ağabeyi olan maktul Mustafa Keleş arasında babalarından intikal eden malların taksiminden kaynaklı husumet bulunduğu belirtildi.

Maktul ile İbrahim Keleş ve Fatma K. arasında arazinin paylaşımıyla ilgili yaşanan tartışmada maktulün şüphelilere hakaret ederek olay yerinden ayrıldığı aktarılan iddianamede, bu olaydan yaklaşık 15 gün sonra maktule ait 25 civarında ağacın kesildiği, ağaç kesme olayından yaklaşık 15 gün sonra da cinayetin gerçekleştiği kaydedildi.

İddianamede, Serkan T'nin ulusal basında yer alan ve maktule ait olduğu değerlendirilen fotoğrafı telefon uygulaması üzerinden altına "Hayırlı olsun" yazarak Fatma K, Cihan T, Mevlüt T. ve Soner T'ye gönderdiği yer aldı.

İbrahim K'nin adli kontrol hükümlerine uygun olarak karakola imza atmaya geldiği sırada, maktulün oğlunun ikametinin bahçesine olaya dair ikrara varan beyanlar içerir notlar bıraktığı anlatılan iddianamede, bunlardan yola çıkarak olayda kullanılan kesici aletin tespitine dair yapılan çalışmalarda suç aletinin tespit edilemediği, üzerine atılı suçu işlediği yönünde kuvvetli şüphe bulunan İbrahim K'nin tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildiği ve tutuklanmasına karar verildiği kaydedildi.

Dosya kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi bulunan D.Ç'nin, kahvehanede oturdukları sırada Cihan T'nin kendisine, "Fatma K. bu olaydan yaklaşık 2 ay önce beni evine çağırdı. Evde, Mustafa Keleş'in öldürülüp kafasının kesilmesi için bana teklifte bulundu. 'Mustafa Keleş'in kafasını kesip getirirsen sana maddi olarak istediğin her şeyi veririm.' dedi." şeklinde anlatımda bulunduğu iddianamede yer aldı.

Bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi bulunan F.B'nin de İlyas A'nın kardeşi olduğunu ve kendisine, "Anlatırsam beni de öldürürler." şeklinde beyanda bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan otopsi raporunda Mustafa Keleş'teki öldürücü nitelikteki yaralanmaların canlıyken meydana geldiğinin anlaşıldığı belirlendi.

İddianamede, bu nedenlerle "nitelikli şekilde kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen 9 sanık hakkında hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

- Olay

Jandarma ekipleri, Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 21 Kasım 2021'de cesedi bulunan Mustafa Keleş'in (70) kayıp başını, arama sonucu cesedin olduğu yere yakın noktada bulmuştu.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan aralarında maktulün kardeşi İbrahim Keleş'in de bulunduğu 11 şüpheliden 5'i 30 Mayıs'ta hakimlikçe, 6'sı 1 Haziran'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı, 2 şüpheli hakkında ise takipsizlik kararı verilmişti.

Suç aleti silahın gömüldüğü bilgisi üzerine 6 Eylül 2022'de, ekiplerce yeraltı termal ve manyetik görüntüleme cihazlarıyla belirli noktalarda arama gerçekleştirilmiş, gözaltına alınan maktulün kardeşi İbrahim Keleş tutuklanmıştı.

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