Depremlerde ayakta kalan hastanede 625 bebek doğdu

Onikişubat ilçesinde hizmet veren Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ek Hizmet Binası 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hasar görmedi.

Hastane, kontrollerin ardından sahra hastaneleri devreye alınıncaya kadar geçen sürede, depremlerde yaralananlara da hizmet verdi. Sarsıntılara rağmen ayakta kalan hastanede 100 hekim, 400 sağlık personeli kendi branşında hizmet vermeyi sürdürüyor.

- "İlk andan itibaren kesintisiz hizmet verdi"

Hastanenin Başhekim Yardımcısı Mustafa Özgül, AA muhabirine, depremlerin ilk anından itibaren kesintisiz hizmet verdiklerini söyledi.

Binanın 6 Şubat'taki kontrollerde sağlam olduğunun tespit edilmesi üzerine yaralı depremzedelerin getirilmeye başlandığını aktaran Özgül, branş gözetmeksizin herkese yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Özgül, afetten sonra birçok personelin görevini bırakmadığını, insanlara yardımcı olmak için gece gündüz çalıştığını dile getirdi.

- "6 Şubat'tan bu yana yaklaşık 32 bin çocuk hastaya hizmet verdik"

Depremlerin hemen ardından çocuk hastalar için seferber olduklarını belirten Özgül, "6 Şubat'tan itibaren hastanemizde yaklaşık 32 bin çocuk hastaya hizmet vermiş bulunmaktayız. Kadın doğum bölümünde ise 6 bin hastamıza hizmet verdik. Toplam 500 hastayı da ameliyat ettik." dedi.

Özgül şunları kaydetti:

"Depremlerin ardından şu ana kadar 625 bebeğimiz dünyaya bu hastanede gözlerini açtı. Bu şehirde çok acılar yaşadık. Düşündüğümüzde bu bebeklerin dünyaya gelmesi bizim için gerçekten inanılmaz mutluluk verici. Onları görmemiz ileriye yönelik umutlarımızın yeşermesine sebep oluyor."

Hastane binasının kendilerine güven vermesinin çalışma şevklerini artırdığını ifade eden Özgül, yaraların sarılması için aralıksız çalıştıklarını bildirdi.