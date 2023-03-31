Şehit savcı Kiraz'la ilgili olumsuz paylaşım yapan şüpheli tutuklandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli E.E.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yapılan incelemede terör örgütü DHKP/C ile ilgili çeşitli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki ifadesinde suça konu paylaşımdan haberinin olmadığını savunarak, bu nedenle bir çok tehdit alarak sosyal medya hesaplarını dondurduğunu öne sürdü.

Bu sırada paylaşımların kendisine gösterilmesi üzerine avukatlarıyla görüşme talebinde bulunan E.E.Y, daha sonra ise paylaşımların sahte olduğunu iddia ederek, durumun bilinçli şekilde kendisine yönelik bir linç, çalıştığı kuruma karşı da bir propaganda olduğunu savundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş'de (İSYÖN) çalışan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

- "3 senedir İSYÖN'de proje uzmanı olarak çalışıyorum"

Burada nöbetçi savcılıkça sorgulanan şüpheli E. E.Y, ifadesinde, 3 senedir İSYÖN'de proje uzmanı olarak çalıştığını belirterek, CHP PM Üyesi Gökhan Günaydın'ın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kendi alanı ile ilgili olarak zaman zaman resmi bir göreve bağlı olmaksızın danışmanlık hizmeti verdiğini söyledi.

Günaydın'ın eski dönemde Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığı da yaptığını aktaran şüpheli, "Benim çalışmış olduğum İSYÖN de benzer alanda faaliyet yürüten bir iştiraktir. Bu anlamda ben de kendisine yardımcı olmaktayım. Haberlere yansıdığı gibi Günaydın'ın sekreteri ya da özel kalemi olma durumum söz konusu değildir." dedi.

Söz konusu Twitter hesabının kendisine ait olduğunu belirten E.E.Y, ancak suça konu paylaşımı kendisinin yapmadığını öne sürdü.

- "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı

Şüpheli E,E,Y, dün sabah çok sayıda hakaret ve tehdit içerikli mesaj gelmesi üzerine hesabını kapattığını belirterek, ifadesinde şunları söyledi:

"Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında hayatını kaybetmeden hemen önce alıkonulduğu ana dair görüntüyü 'Adalet, Adalet Sarayında böyle sağlanır' ibaresiyle yapılan paylaşımı ben yapmadım. Bu paylaşımı içerik olarak da desteklemiyorum. Twitter'a baktığımda yapıldığı iddia olunan paylaşımın alıntılandığını görmedim. Paylaşım hakkında atılan tweetlerin tamamı ekran görüntüsü şeklindedir. Birtakım kişiler tarafından bir komploya maruz bırakılıyorum. Hedefin ben değil, partili kimliğim dolayısıyla partim olduğunu düşünüyorum."

Şüpheli, ifade işleminin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.