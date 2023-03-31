6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarı davası ertelendi

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, önceki celsede verilen yayın yasağı ve gizlilik kararı nedeniyle izleyici alınmadı.

Tutuklu sanıklar, tanıklar ve tarafların avukatları hazır bulunduğu duruşmada, sanıkların savunma yaptıkları ve tanıkların dinlenildiği öğrenildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 5 Haziran'a erteledi.

Bu arada, adliye içi ve çevresinde güvenlik güçlerince yoğun güvenlik önlemleri alındı.

- Ne olmuştu?

İstanbul'da küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Hazırlanan iddianamede, müştekinin 14 yaşındayken hastaneye gittiğinde polislerin ihbarıyla soruşturma başlatıldığı, savcılığın kemik testi istemesi üzerine müşteki yerine başka bir kızın kemik testine girdiği ve soruşturmanın bunun üzerine kapandığı belirtilmişti.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Kadir İ'nin "nitelikli cinsel saldırı" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 30 yıldan az olmamak üzere, diğer sanıklar Yusuf Ziya G. ve Fatıma G'nin de "çocuğun nitelikli cinsel istismarına iştirak" suçundan 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istenmişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarına yönelik iddialarla ilgili 2012'de hukuka aykırı şekilde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiği iddia edilen cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ye inceleme izni vermişti.

Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatılmış ve müfettiş görevlendirilmişti.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Mayıs 2023 olarak belirlenen duruşma tarihinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi üzerine 30 Ocak 2023'te yapılmasına karar vermişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile müşteki H.K.G'nin avukatlarının sanıklarla ilgili tutuklama taleplerinin değerlendirilmesinin ardından mahkeme tarafından Kadir İ. (47) ile Yusuf Ziya G. (59) hakkında yakalama emri çıkarılmıştı.

Bunun üzerine gözaltına alınan sanıklar Kadir İ. ile Yusuf Ziya G, haklarındaki tutuklama kararları yüzlerine okunmasının ardından cezaevine gönderilmişti.