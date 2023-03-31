Mart ayının en çok konuşulanları belli oldu

Medya takip kurumu Ajans Press, medyada en çok konuşulan haber başlıklarını çıkardı. Ajans Press'in 1-31 Mart tarihleri arasında 15 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalları ve internet haber sitelerinde en çok haber olan içerikleri çıkardığı araştırmada, ilgili içeriklerde medyaya binlerce haber yansıdı. Mart ayında Türkiye'nin en çok konuştuğu başlıklar şöyle sıralandı:

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde can kaybı sayısı 50 bin 96'ya çıktı. Yaralananların sayısı ise 107 bin 204 olarak kayıtlara geçti.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, altılı masayı noter masasına dönüşmekle eleştirdi, Cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu göreve çağırdı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasında yapılan görüşmelerde uzlaşı sağlandı. Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı oldu.

Milli atlet Tuğba Danışmaz, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası kadınlar üç adım atlama finalinde 14.31'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan yarışacak.

Şanlıurfa ve Adıyaman'ı bu kez de sel vurdu; yaşanan sel felaketinde 18 kişi yaşamını yitirdi.

Yunanistan'da yolcu treni yük treniyle çarpıştı, kazada 57 kişi can verdi. Kazanın ardından Yunanistan Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 2 bin lira artışla 7 bin 500 liraya çıkarıldığını duyurdu.

İttifakların Yüksek Seçim Kurulu'na ittifak protokollerini sunduğu sürecin bitimine saatler kala Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı. AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi temsilcilerinden oluşan heyet, ittifak protokolünü Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen reformun nihai olarak kabul edilmesinin ardından ülkede tansiyon yükseldi. Hükümet, tartışmalı emeklilik yasasına karşı muhalefetin meclise getirdiği güven oylamasını az bir farkla kazandı.