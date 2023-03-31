Çelik, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına mermi isabet etmesiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti İstanbul İl binasına yapılan saldırıyı lanetliyoruz. İYİ Parti'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz ve saldırının karşısındayız. Hiçbir provokasyon ve saldırı amacına ulaşamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Siyaset kurumunun bu saldırılara karşı kararlı ve sağduyulu bir duruş göstermesinin önemli olduğunu vurgulayan Çelik, "Buna karşın Sayın Akşener'in bu saldırıdan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mızı suçlayan açıklaması ise sorumsuz ve provokatif bir yaklaşımdır. Sayın Akşener'in Sayın Cumhurbaşkanı'mıza dönük kullandığı yakışıksız ve provakatif dili kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İstanbul il binasına yapılan saldırının faillerinin ortaya çıkacağını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Özellikle seçime giderken tüm provokasyonlara karşı ortak tutum alınması önemlidir. En güçlü iradeyle siyaset kurumuna dönük saldırılara karşı duracağız. Bunun kadar önemli olan ise sorumsuz açıklamalar yaparak provokasyona katkı sağlamamaktır. Sayın Akşener doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza karşı yakışıksız bir dil kullanarak maalesef bu saldırıyla amaçlanan provokasyona katkı sağlayabilecek bir açıklama yapmıştır. Sayın Akşener şu anda bu saldırı karşısında tüm siyaset kurumunun ortak dayanışma tutumunun altını çizmelidir. Bu lanetli saldırıyı sorumsuz yaklaşımlarla siyasi kazanç malzemesi yapmaya çalışmak, birileri tarafından üretilmek istenen ortama katkı sağlamaktan başka işe yaramaz.

Siyasi partilere yapılan saldırılar, karşı durulması gereken eylemlerdir, sorumsuz yaklaşımlarla siyasi rant üretme malzemesi değildir. Bu sorumsuz yaklaşımlarla kimse siyasi rant elde edemez. 14 Mayıs'ta ülkemiz için demokratik bir yarışla seçim gerçekleştireceğiz. Bu ortamı lekelemek isteyen provokasyonlara karşı olduğumuz gibi sorumsuz açıklamalarla bunlara destek veren siyasi yaklaşımlara da karşıyız. Cumhurbaşkanı'mız tüm hayatı boyunca mücadelesini demokratik seçimler yoluyla verdi. Cumhurbaşkanı'mızın siyasi çizgisi provokasyonlara karşı demokratik siyasi mücadele temelinde, milletimizin desteği ve duasıyla inşa edilmiştir."