ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-MSÜ Sınavı için açıklamalarda bulundu

Başkan Ersoy, 77 il 98 sınav merkezinde gerçekleştirilecek sınav için 80 bin 97 kişinin görev yapacağını, bin 489 bina, 27 bin 134 salon kullanılacağını ifade etti.

Dört sınav merkezinde MSÜ ilk kez uygulanacak

Başkan Ersoy, "2023-MSÜ için 610 bin 419 aday başvuruda bulundu. Bu sayı 2022-MSÜ'ye başvuran aday sayısına göre 81 bin 618 kişi arttı. Oluşan ihtiyaçlar istikametinde bu sene Antalya-Alanya, Balıkesir-Bandırma, Mersin-Tarsus, Kocaeli-Gebze ilçelerinde ilk kez MSÜ Sınavı'nı uygulayacağız" dedi.

Sınava girecek tüm adaylara başarılar dileyen Ersoy, temel esaslarının güvenli sınav uygulaması ve adayların en üst düzey başarıyı yakalamalarına katkı sağlayacak motivasyonun sağlanması olduğunu söyledi.

Adaylara 120 soru için 165 dakika cevaplama süresi verilirken, sınav 10.15'te başlayacak, 10.00'dan sonra sınav binalarına aday alınmayacak. 2023-MSÜ sonuçları 27 Nisan tarihinde açıklanacak.