Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den 'ittifak' değerlendirmesi

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, modern demokrasilerde siyasi partiler arası ilişkilerin kurumsal görüşmelerle ilerlediğini belirterek, "Bunun dışındaki her yol, medeni bir ilişki kurmayı reddeden despot ve dayatmacı bir zihniyeti temsil edecektir." ifadelerini kullandı.

İnce, yaptığı yazılı açıklamada, bazı medya organlarında kulis bilgisi adı altında paylaşılan, "Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ile Muharrem İnce arasında müzakerelerin başarısız olduğu" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

CHP yönetiminin ya da Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisine veya partisine herhangi bir ittifak teklifinde bulunmadığını belirten İnce, şunları kaydetti:

"Adaylığı ilan edildikten hemen sonra Sayın Kılıçdaroğlu, 17 Mart 2023 tarihinde Milli Yol Partisi ile Bağımsız Türkiye Partisini, 20 Mart 2023 tarihinde HDP'yi ziyaret etmiştir. Memleket Partisine ise sıra 29 Mart günü yani cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşmesine 24 saat kala gelebilmiştir. Ve kalan 24 saat içinde seçimler öncesi işbirliği yapılmasına ilişkin bir müzakere mekanizması doğal olarak oluşmamıştır veya oluşması istenmemiştir. Açıkça ifade edeyim ki siyasi partileri sosyal medya üzerinden linç etmek, onları yıldırmak, yaftalamak, itibarsızlaştırmak ve diz çökmeye zorlamak bir müzakere yöntemi olamaz. Modern demokrasilerde ilişkiler siyasi partiler arası kurumsal görüşmelerle ilerler. Bunun dışındaki her yol, medeni bir ilişki kurmayı reddeden despot ve dayatmacı bir zihniyeti temsil edecektir. Neyse ki bu cinnet hali yavaş yavaş yerini aklıselime terk etmekte, gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. Zaman kimin haklı kimin haksız olduğunu ortaya koyacaktır. Bu vesileyle Sayın Kılıçdaroğlu'na ve Cumhuriyet Halk Partisine seçimlerde başarılar diliyorum."