Bakan Bozdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik saldırıyı kınadı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan saldırıyı kınayarak, saldırının bütün boyutlarıyla aydınlatılacağını bildirdi.

Bozdağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan saldırıyı kınadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Saldırı hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla aydınlatılacaktır. Saldırgan yakalanmadan, saldırganın kimliği belli olmadan, saldırının sebebi henüz bilinmeden, bu çirkin saldırıyı siyasi maksatla istismar etmek de doğru değildir. Hakikat ortaya çıkarılacak, adalet tecelli edecektir."