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'Milletimiz bizden siyaseti dövüşerek yapmamızı beklemiyor'

"Milletimiz bizden siyaseti dövüşerek yapmamızı beklemiyor. Milletimiz bizden seçmenin velinimet olduğu, seçmene yönelik, milletimize yönelik hizmetler üzerinden rekabet yaptığımız, birbirimize küfretmediğimiz, birbirimizi tehdit etmediğimiz bir seçim atmosferi istiyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2023 18:35, Son Güncelleme : 31 Mart 2023 19:03
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'Milletimiz bizden siyaseti dövüşerek yapmamızı beklemiyor'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, milletin siyasetin dövüşerek yapılmasını istemediğini belirterek, "Milletimiz bizden seçmenin velinimet olduğu, seçmene yönelik, milletimize yönelik hizmetler üzerinden rekabet yaptığımız, birbirimize küfretmediğimiz, birbirimizi tehdit etmediğimiz bir seçim atmosferi istiyor." dedi.

Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı'nın açılışında konuştu.

Herkesin hayranlık duyduğu, rol modeli olan rahmetli Halit Kıvanç adına stat açmak için bugün burada olduklarını ifade eden Akşener, açılışa katılan Kıvanç'ın ailesini saygıyla selamladığını söyledi.

Akşener, "Bu millet öyle büyük bir millettir ki bir deprem oldu, birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için bir araya geldik. Herkes bir dilim ekmeğini ikiye böldü. Dün Adıyaman'daydım. Ondan evvel Kahramanmaraş'ta, ondan evvel de Hatay'daydım. Hatay'da Ekrem Başkan'la ve diğer belediye başkanlarıyla, onların hizmetleriyle karşılaştık. Kahramanmaraş'ta Mansur Başkan'la ve diğer belediye başkanlarının gayretleriyle, hizmetleriyle karşılaştık. Bütün STK'ların, bütün siyasi partilerin bir STK gibi çalıştığı hizmetlerle karşılaştık." diye konuştu.

Deprem bölgesi Adıyaman'da dün ilginç bir olay yaşandığını kaydeden Akşener, şöyle devam etti:

"Gölbaşı'nda şikayetler var, onları aldım. Çünkü ben esnaf gezerken de deprem bölgesi gezerken de propaganda yapmıyorum. Deprem bölgesinde öncelikli işimiz insanımızın dertleri, eksik kalanların tamamlanması. Bir vatandaşımız, 'İlk defa Gölbaşı'na Cizre, Tokat ve Esenler Belediyesi geldi. Ben çağırdım, onlar geldi.' dedi. Ben de kendisine 'Allah onlardan da razı olsun. Sizin de bu organizasyonunuzdan razı olsun.' dedim. Bir kaşık suyu, bir dilim ekmeği, bir konteyneri, bir çadırı, bir damacana suyu kim veriyorsa Allah onlardan razı olsun. Demem o ki milletimiz bizden siyaseti dövüşerek yapmamızı beklemiyor. Milletimizin bizden seçmenin velinimet olduğu, seçmene yönelik, milletimize yönelik hizmetler üzerinden rekabet yaptığımız, birbirimize küfretmediğimiz, birbirimizi tehdit etmediğimiz bir seçim atmosferi istiyor."

Depremin, ölümün ne kadar yakın olduğunu gösterdiğini kaydeden Akşener, "Deprem bize ecelin ne bir nefes evvel, ne bir nefes sonra olduğunu gösterdi. Deprem bize 'birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için' olmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi." dedi.

- "Halit Kıvanç toplumun ortak değeri ve ortak sevgisidir"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da stadın FIFA onaylı ve 5 bin kişi kapasiteli olduğunu söyledi.

Stat projesine kreş ilave ettiklerini anlatan İmamoğlu, ilçede faaliyet gösteren amatör 21 spor kulübünün de statta antrenman yapabileceğini kaydetti.

Stada Halit Kıvanç'ın ismini verdiklerini belirten İmamoğlu, "Halit Kıvanç toplumun ortak değeri ve ortak sevgisidir. Yaşarken öyleydi, öyle olmaya da devam edecektir." dedi.

İmamoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını ve bu saldırının faillerinin bir an önce bulunmasını temenni ettiğini söyledi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da stadın yapım süreciyle ilgili bilgiler verdikten sonra "hayırlı olsun" temennisinde bulundu. Usta, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına düzenlenen saldırıyı kınadığını söyledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek stadın açılışı gerçekleştirildi.

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