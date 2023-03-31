2 motosikletin koyun sürüsüne daldığı kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti
Karaman'da 2 motosikletin koyun sürüsüne daldığı kazada yaralanan kadın yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2023 21:15, Son Güncelleme : 31 Mart 2023 21:01
Karaman Eğitim ve AraştIrma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Fadime Korkmaz kurtarılamadı.
Korkmaz'ın cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
27 Mart'ta meydana gelen kazada, Ersin Uğur yönetimindeki 70 ABN 622 plakalı motosiklet ile Hasan Yalçın'ın kullandığı 70 ABM 796 plakalı motosiklet Karaman - Mersin karayolu 3'ncü kilometresinde yolun karşısına geçirilmeye çalışılan koyun sürüsüne dalmıştı. Kazada sürücüler ile terkilerindeki Yasemin Ersarı ve Arife Korkmaz yaralanmış, 11 koyun telef olmuştu.