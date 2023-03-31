Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da iftar programına katıldı

TSK personel yasası değişiyior...AK Parti'den 26 maddelik teklif
TSK personel yasası değişiyior...AK Parti'den 26 maddelik teklif
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik saldırının faili yakalandı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik saldırının faili yakalandı
'Çıkmışlar, 'Erdoğan aday olamaz.' Ne oldu? YSK suratlarına vurdu mu?'
'Çıkmışlar, 'Erdoğan aday olamaz.' Ne oldu? YSK suratlarına vurdu mu?'
Elazığ'da öğretmen dehşet saçtı, 6 kişilik ailesini katletti
Elazığ'da öğretmen dehşet saçtı, 6 kişilik ailesini katletti
İbrahim Kalın'dan 'İYİ Parti İl Binasına silahlı saldırı' açıklaması
İbrahim Kalın'dan 'İYİ Parti İl Binasına silahlı saldırı' açıklaması
KKM'de faiz tavanı da kalktı
KKM'de faiz tavanı da kalktı
Ders zili 'konteyner ilkokul'da çalıyor
Ders zili 'konteyner ilkokul'da çalıyor
TOKİ, 30 ilde 235 iş yerini açık artırmayla satacak
TOKİ, 30 ilde 235 iş yerini açık artırmayla satacak
Cumhurbaşkanı adayları için propaganda dönemi başladı
Cumhurbaşkanı adayları için propaganda dönemi başladı
Dolandırıcıların yeni yöntemi: Seçmen kaydınızı sorgulayın
Dolandırıcıların yeni yöntemi: Seçmen kaydınızı sorgulayın
Belediye'de işçilere yüzde 85 zam, çalışma saati 7 saat
Belediye'de işçilere yüzde 85 zam, çalışma saati 7 saat
Togg'da ilk teslimatlar Erdoğan ve Aliyev'e
Togg'da ilk teslimatlar Erdoğan ve Aliyev'e
Mahkeme, kreş açmayan iş yerinden istifayı haklı buldu
Mahkeme, kreş açmayan iş yerinden istifayı haklı buldu
YSK: Cumhurbaşkanı adayları döviz hesabı açabilir
YSK: Cumhurbaşkanı adayları döviz hesabı açabilir
Sanayide ve elektrik santrallerinde doğal gaza indirim
Sanayide ve elektrik santrallerinde doğal gaza indirim
Ekonomistlerin Mart ayı enflasyon beklentisi açıklandı
Ekonomistlerin Mart ayı enflasyon beklentisi açıklandı
Polisleri taşıyan otobüs Zigana Dağı'nda alev aldı
Polisleri taşıyan otobüs Zigana Dağı'nda alev aldı
TÜİK'te daire başkanlıklarının isim ve görevlerinde değişiklik
TÜİK'te daire başkanlıklarının isim ve görevlerinde değişiklik
Bakanlıklardan farklı uygulama: Mülakatlar bir var, bir yok
Bakanlıklardan farklı uygulama: Mülakatlar bir var, bir yok
Karadeniz gazında sona gelindi! İşte evlerde kullanılacağı tarih
Karadeniz gazında sona gelindi! İşte evlerde kullanılacağı tarih
Çalışan EYT'liler için asgari ücret artıyor
Çalışan EYT'liler için asgari ücret artıyor
Ev sahiplerinden 1 Temmuz hazırlığı: İlanlar geri çekiliyor
Ev sahiplerinden 1 Temmuz hazırlığı: İlanlar geri çekiliyor
'Onlar sahte gündem peşinde koşsun, bizim gündemimiz deprem'
'Onlar sahte gündem peşinde koşsun, bizim gündemimiz deprem'
Ak Parti listelerinde yüzde 50 değişim beklentisi
Ak Parti listelerinde yüzde 50 değişim beklentisi
YSK'den seçmen kaydı sorgulanmasına ilişkin açıklama
YSK'den seçmen kaydı sorgulanmasına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı
İki ilde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
İki ilde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
'En düşük emekli maaşı' düzenlemesi Genel Kurul'da kabul edildi
'En düşük emekli maaşı' düzenlemesi Genel Kurul'da kabul edildi
EYT yoğunluğu sebebiyle SGK çalışanlarının mesai süreleri uzatıldı
EYT yoğunluğu sebebiyle SGK çalışanlarının mesai süreleri uzatıldı
LPG'ye bu geceden itibaren zam geldi
LPG'ye bu geceden itibaren zam geldi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da iftar programına katıldı

"Depremzede her bir insanımızın depreme dayanıklı, sağlam konutlarda barınmasını temin etmek, her tür ihtiyaçlarını karşılamak hükümetimizin ana görevi. Vatandaşlarımız evlerine taşınırken de ihtiyaçlarını karşılayacak eşyaları alabilmeleri için ayrıca nakdi destekte bulunulacak"- "Şuna herkes emin olmalı, bu deprem nedeniyle binaların yıkılmasında ihmali, kusuru olanlar varsa elbette yargı önünde hesap vereceklerdir. Bir yandan bu da devam etmektedir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2023 21:41, Son Güncelleme : 31 Mart 2023 21:42
Yazdır
Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da iftar programına katıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Depremzede her bir insanımızın depreme dayanıklı, sağlam konutlarda barınmasını temin etmek, her tür ihtiyaçlarını karşılamak hükümetimizin ana görevi. Vatandaşlarımız evlerine taşınırken de ihtiyaçlarını karşılayacak eşyaları alabilmeleri için ayrıca nakdi destekte bulunulacak." dedi.

Bakan Bozdağ, bir düğün salonunda Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce düzenlenen "Birr Lokma Bin Sofra" adlı iftar programında, depremzedeler ile vakıftan kuru gıda ve muhtaç aylığı alan vatandaşlar ve burs alan öğrencilerle bir araya geldi.

Programda konuşan Bozdağ, bu yıl ramazan ayına deprem felaketi nedeniyle hüzünle girdiklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle 50 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiğini, on binlerce kişinin de yaralandığını ifade eden Bozdağ, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Depremin hemen akabinde devlet ve millet işbirliğinde büyük bir dayanışma gösterildiğini dile getiren Bozdağ, şöyle devam etti:

"Enkazın altında olan canlarımıza, sevdiklerimize, kardeşlerimize ulaşmak için büyük bir mücadele verildi. Pek çok kardeşimiz sağ salim kurtarılırken bazıları da maalesef vefat etti. Gönlümüz arzu ederdi ki herkesi sağ kurtaralım ama imkan olmadı. Bir yandan enkaz altındaki her bir insanımıza ulaştık, diğer yandan enkazları kaldırdık. Şimdi artık yaraları sarma vaktidir. Biliyoruz ki ölenlerimizi geri getiremeyiz ancak onlar için dua edebiliriz. Ama kalanlarımız için çok şey yapabiliriz. Onun için geride kalan depremzede her bir insanımızın depreme dayanıklı, daha güvenli, daha sağlam konutlarda barınmasını temin etmek, onların her tür ihtiyaçlarını karşılamak hükümetimizin ana görevidir."

Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde depremin yaşandığı her yerde ilk günden itibaren bakanların koordinesinde önemli çalışmalar yapıldığını dile getiren Bozdağ, bu çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

- "Veri tespiti yapılmadan hiçbir enkaz kaldırılmadı"

Depremzedelerin ihtiyaçları ve geçici olarak barındırılması konusunda önemli adımlar attıklarını kaydeden Bakan Bozdağ, şunları söyledi:

"Şu anda Diyarbakır özelinde enkazı kaldırılmadık hiçbir bina yok. İkincisi kimliklendirilmesi yapılmayan yaralı veya vefat etmiş hiçbir insanımız da yok. Enkazlarla ilgili çalışmalar veri tespiti bakımından da tamamlandı. Veri tespiti yapılmadan hiçbir enkaz da kaldırılmadı. Bir yandan enkazlar kaldırılırken öbür yandan da bu enkazlar nedeniyle ihmal ve kusuru bulunanlarla alakalı adli süreçler başladı ve soruşturmalar devam ediyor. Şuna herkes emin olmalı, bu deprem nedeniyle binaların yıkılmasında eğer ihmali kusuru olanlar varsa elbette onlar yargı önünde hesap vereceklerdir. Bir yandan bu da devam etmektedir."

Bozdağ, Diyarbakır'da yaklaşık 200 bin kişiyi geçici barınma merkezlerinde barındırdıklarını dile getirerek, ilk günlerde ilk dönemde bu kişilerin bir kısmının çadırlarda bir kısmının sosyal tesislerde bir kısmının misafirhanelerde bir kısmının ise kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerde barındırıldığını belirtti.

Daha sonra hasar tespit çalışmaları bittikten sonra evleri hasarsız olan ya da hafif hasarlı olanlar evlerine geçtikçe çadırları boşalttıklarını anlatan Bozdağ, şu anda Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda barınan vatandaşların olduğunu, çadırlarda kimsenin kalmadığını bildirdi.

- "Diyarbakır'da yeni bir kent kuruyoruz"

Bozdağ, Diyarbakır'da şu anda konteyner kent kurulumunun da sürdüğüne işaret ederek, 200'ün üzerinde konteynerin şu anda kurulduğunu söyledi.

Yakında, konteyner kent müracaatında bulunan her bir insana konteyner verme sürecini başlatacaklarını ifade eden Bozdağ, yağış nedeniyle çalışmaların biraz yavaşladığını ama kısa süre içerisinde konteyner kenti de tamamlayarak barınmaları için vatandaşların kullanımına açacaklarını belirtti.

Bozdağ, "Diyarbakır'da yaklaşık 27 bin bağımsız konut yapacağız. Diyarbakır'da kültür ve medeniyete uygun, çevre şartları uygun, ibadethaneleriyle, eğitim, sağlık ve spor tesisleriyle, parklarıyla, ticari alanlarıyla, çarşılarıyla yeni bir kent kuruyoruz. Yakında Cumhurbaşkanımızın temel atma törenleri kapsamında Diyarbakır'da ihalesi yapılan bazı konutların temelini de Diyarbakır'ımızda atacağız. Diyarbakır'da da temel atma çalışmaları sürüyor. Yarın o çalışmaları yerinde göreceğiz." diye konuştu.

- "Derdimiz yaraları hızla sarmak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremzedelere bir yıl içinde konutların yapılarak teslim edileceğini taahhüt ettiğini anımsatan Bozdağ, bu söylenirken de geçmişte yapılan konutların referans gösterildiğini ifade etti.

Bozdağ şöyle konuştu:

"Van, Bingöl, Elazığ ve İzmir depremlerinden sonra vatandaşlarımıza ne söz verdiysek süresinde, bazılarını da süresinden önce yerine getirdik. İnşallah deprem bölgelerindeki insanlarımıza verdiğimiz sözü de bir yıl içinde yerine getireceğiz. Türkiye'de belirsizlik olmasın diye, hemen yetki aldıktan sonra daha güçlü bir biçimde devam edelim diye seçimleri de öne aldık. Derdimiz yaraları hızla sarmak, derdimiz kalıcı daha iyi konutlara vatandaşlarımızı en kısa sürede kavuşturmaktır. Bize inanın bize güvenin. Dün yaptık şimdi de yapıyoruz. Vatandaşlarımız evlerine taşınırken de ihtiyaçlarını karşılayacak eşyaları alabilmeleri için ayrıca nakdi destekte bulunulacak. Kendi eşyalarını diledikleri şekilde alma imkanı bulacaklar. Daha iyi bir yaşam alanını onlara sunmak bizim boynumuzun borcu. Onun için hep söylüyoruz, yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar, yaparsa onun liderliğindeki AK Parti yapar. Bugüne kadar hep böyle oldu."

Programda Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ve Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir de konuşma yaptı.

İftar programına, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, İl Emniyet Müdür Fatih Kaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın da katıldı.

Bakan Soylu: Şimdi en hafif tabiriyle hafifliktir bu!
Bakan Soylu: Şimdi en hafif tabiriyle hafifliktir bu!
YSK'den koruma altındaki kadınlara ilişkin karar
YSK'den koruma altındaki kadınlara ilişkin karar
Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti'ye 'geçmiş olsun' ziyareti
Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti'ye 'geçmiş olsun' ziyareti
'Milletimiz bizden siyaseti dövüşerek yapmamızı beklemiyor'
'Milletimiz bizden siyaseti dövüşerek yapmamızı beklemiyor'
Fatih Erbakan, Gaziantep'teki temel atma töreninde konuştu
Fatih Erbakan, Gaziantep'teki temel atma töreninde konuştu
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Bu Habere Tepkiniz

8 Eylül 1999 öncesine sarkan Yedek Subaylık hizmeti EYT kapsamına dahil eder mi?

8 Eylül 1999 öncesine sarkan Yedek Subaylık hizmeti EYT kapsamına dahil eder mi?

EYT kapsamına, yani yaş şartı aranmadan sadece hizmet şartına bağlı emeklilik kazanımını elde etmede, 8 Eylül 1999 tarihinden önceye sarkan yedek subaylık hizmeti de dahil edilir.
3500 engelli öğretmen alınacak

3500 engelli öğretmen alınacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Başvurular, 3-7 Nisan tarihleri arasında alınacak.
Kazancımız Allah için verdiğimizdir.

Kazancımız Allah için verdiğimizdir.

https://run.admost.com/adx/goto.ashx?pbk=499053-351057-60541
Emekliye promosyonda çıta yükseldi! İşte bankaların kampanyaları

Emekliye promosyonda çıta yükseldi! İşte bankaların kampanyaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı en düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye çıkarılması ve 2.2 milyon EYT'linin nisan ayında maaş almaya hak kazanması bankaların promosyon rekabetini artırdı. İşte bankaların emekli maaşı kampanyaları...
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kamu idarelerinde görev yapmayan muhataplara memur eliyle tebligat yapılabilir mi?

Kamu idarelerinde görev yapmayan muhataplara memur eliyle tebligat yapılabilir mi?

Danıştay 1. Dairesi, Kamu idarelerinde görev yapmayan muhataplara memur vasıtasıyla yapılan tebligatın usule uygun kabul edilemeyeceğine karar vermiştir.
YÖK açıkladı...Üniversiteler 3 Nisan'da 'hibrit eğitimle' açılıyor

YÖK açıkladı...Üniversiteler 3 Nisan'da 'hibrit eğitimle' açılıyor

YÖK Başkanı Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı
YKS, deprem bölgesindeki 4 ilde yapılacak

YKS, deprem bölgesindeki 4 ilde yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaklaşık 3,5 milyon adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde de uygulayacaklarını bildirdi.
Ak Partili Elitaş: EYT'linin maaşı Eylül'ü bulabilir

Ak Partili Elitaş: EYT'linin maaşı Eylül'ü bulabilir

Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emeklilik dilekçesini mart ve nisan aylarında veren EYT'lilerin maaşlarının eylülde bağlanabileceğini, bayram ikramiyesinin ise ödeneceğini söyledi.
EYT konusunda ziyaretçi soruları ( 3 )

EYT konusunda ziyaretçi soruları ( 3 )

EYT konusunda ziyaretçi soruları ( 3 )
SGK personeline verilecek fazla mesai ücretleri artırılacak

SGK personeline verilecek fazla mesai ücretleri artırılacak

EYT işlemlerinin hızlandırılması için ilgili SGK personeline 3 ay süreyle verilecek fazla mesai ücretleri artırılacak
EPDK, 40 Uzman Yardımcısı Alacak

EPDK, 40 Uzman Yardımcısı Alacak

EPDK, 40 Uzman Yardımcısı Alacak. Son başvuru tarihi 14 nisan 2023
Motosiklete bağladıkları çekçek arabasıyla çocuklarını böyle taşıdılar

Motosiklete bağladıkları çekçek arabasıyla çocuklarını böyle taşıdılar

Bursa'da motosiklete bağladıkları çekçek arabasının içinde çocuklarını tehlikeye aldırmadan taşıyan aile yürekleri ağza getirdi.
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı 40 sözleşmeli personel alacak

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı 40 sözleşmeli personel alacak

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı 40 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 nisan 2023
Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler (30-31)

Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler (30-31)

Tarım Kredi Kooperatif Market, Ramazan ayına özel yeni indirimli ürünler listesini vatandaşlarla paylaştı.

Sonraki Haber