Kamudaki 23 uzman derneği temsilcisi bir araya geldi
Çeşitli kamu kuruluşlarının uzman dernekleri ve uzman temsilcileri Strateji ve Bütçe Uzmanları Derneği ev sahipliğinde bir araya geldi.
Kamu kurumlarda çalışan uzmanları temsil eden 23 uzman derneği bir araya geldi
Yapılan toplantıda kariyer meslek mensuplarının mevcut durumu ve geleceği üzerine değerlendirmeler yapıldı.
Özellikle müşterek hususlarda çeşitli işbirlikleri geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.
Toplantıya katılım sağlayan dernekle şu şekilde:
Avrupa Birliği Uzmanları Derneği
Çevre ve Orman Uzmanları Derneği
Çevre ve Şehircilik Uzmanları Derneği
Devlet Gelir Uzmanları Derneği
Enerji Uzmanları Derneği
Enerji ve Tabi Kaynaklar Uzmanları Derneği
Göç Uzmanları Derneği
Hazine Uzmanları Derneği
Kamu İhale Uzmanları Derneği
Kültür ve Turizm Uzmanları Derneği
Maliye Uzmanları Derneği
Milli Eğitim Uzmanları Derneği
Rekabet Kurulu Uzmanları Derneği
Sağlık Uzmanları Derneği
Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği
Strateji ve Bütçe Uzmanları Derneği
Tapu ve Kadastro Uzmanları Derneği
Ticaret Uzmanları Derneği
Türk Marka ve Patent Uzmanları Derneği
Yasama Uzmanları Derneği
YÖK Uzmanları Derneği
İçişleri Bakanlığı Uzman Temsilci
Kamu Gözetim Kurumu Uzman Temsilci