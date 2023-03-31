Kamudaki 23 uzman derneği temsilcisi bir araya geldi

Kamu kurumlarda çalışan uzmanları temsil eden 23 uzman derneği bir araya geldi

Yapılan toplantıda kariyer meslek mensuplarının mevcut durumu ve geleceği üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Özellikle müşterek hususlarda çeşitli işbirlikleri geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantıya katılım sağlayan dernekle şu şekilde:

Avrupa Birliği Uzmanları Derneği

Çevre ve Orman Uzmanları Derneği

Çevre ve Şehircilik Uzmanları Derneği

Devlet Gelir Uzmanları Derneği

Enerji Uzmanları Derneği

Enerji ve Tabi Kaynaklar Uzmanları Derneği

Göç Uzmanları Derneği

Hazine Uzmanları Derneği

Kamu İhale Uzmanları Derneği

Kültür ve Turizm Uzmanları Derneği

Maliye Uzmanları Derneği

Milli Eğitim Uzmanları Derneği

Rekabet Kurulu Uzmanları Derneği

Sağlık Uzmanları Derneği

Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği

Strateji ve Bütçe Uzmanları Derneği

Tapu ve Kadastro Uzmanları Derneği

Ticaret Uzmanları Derneği

Türk Marka ve Patent Uzmanları Derneği

Yasama Uzmanları Derneği

YÖK Uzmanları Derneği

İçişleri Bakanlığı Uzman Temsilci

Kamu Gözetim Kurumu Uzman Temsilci