Akbaba Operasyonu'nda Ödemiş Belediyesi'nde çalışan 2 kişi gözaltında alındı

İzmir'in Ödemiş ve Tire ilçesinde, aralarında adliye çalışanlarının da bulunduğu mafya tipi yapılanma üyelerine düzenlenen 'Akbaba Operasyonu'nda gözaltına alınan şüphelilerden 9 kişi tutuklandı. Öte yandan operasyonda, Ödemiş Belediyesi'nde çalışan 2 kişinin de gözaltına alındığı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle ihaleye fesat karıştırma suçu başta olmak üzere; mağdur edilen şahıslara yönelik silahlı tehdit ve şiddet uygulayan, nitelikli yağma ve şantaj yapan, kasten yaralama suçu işleyen, örgüt bünyesinde açık veya gizli iş bölümü bulunan, hiyerarşik yapıya sahip, aile tipi mafya yapılanmasına 28 Mart günü operasyon gerçekleştirdi. Liderliğini K.A.'nın yaptığı suç örgütünü çökertmeye yönelik harekete geçen polis, 28 Mart sabahı saat 07.00 sıralarında İzmir'in Ödemiş ve Tire ilçeleri ile Manisa ilinde bulunan 24 ikamet, 5 iş yeri ve 16 araca eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Polis Özel Harekat Timleri tarafından da destek verilen, 54 ekip ve 135 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Ödemiş Adliyesinde görevli Sulh Hukuk Satış Müdürü ve zabıt katibinin de bulunduğu 18 hedef şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 3 tabanca, 4 tüfek, çok sayıda tabanca fişeği ve tüfek kartuşu, bir miktar kokain ve esrar maddesi ile çok sayıda senet, imza beyannamesi, tapu örneği, çek, makbuz ve doküman ele geçirildi.

Adliye çalışanları kimlikleri deşifre etmiş

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan Ödemiş Adliyesinde görevli Sulh Hukuk Satış Müdürü S.C. ve Zabıt Katibi A.Y.'nin, adliyedeki önemli ihale dosya bilgilerini çete üyelerine önceden bildirdiği, ihaleye katılanların kimliklerini deşifre ettiği ve bu yöntemle çete üyelerinin ihaleye gireceklere baskı ve tehdit uygulayarak ihaleleri elde ettikleri öğrenildi.

Ödemiş Belediyesi çalışanları da gözaltında

Öte yandan operasyonda Ödemiş Belediyesi çalışanı L.A. ve C.A.'nın da gözaltına alındığı öğrenildi. Çalışanların mafya yapılanmasıyla ilişkisi olduğu öğrenilirken, şüphelilerin suç örgütüne bilgi aktardığı ortaya çıktı.

9 tutuklama

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheli, Ödemiş Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü savcılıktan serbest kalırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ödemiş Belediyesi çalışanı L.A. ve C.A.'nın da adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.