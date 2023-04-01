1 Nisan 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
1 Nisan 2023 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
Diyanet işleri Başkanlığı
- Dini Yayınlar Genel Müdürlüğüne, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Cafer Tayyar DOYMAZ,
- Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Şedide AKBULUT,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine, 195 sayılı Basın ilan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5 inci maddesi gereğince ekli listede yer alan kişiler görevlendirilmiştir.
Adalet Bakanlığında açık bulunan Adalet Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ramazan AKCAN ve Adalet Müfettişi Özcan ÇAKIROĞLU atanmıştır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Adıyaman İl Müdürü Fehmi ÇELİK, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
31 Mart 2023
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İş Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İş Müfettişi Serhan GÜNER atanmıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İş Müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcısı Savaş AYKILIÇ 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer Hizmet Sunumu Genel Müdür Yardımcısı Zeki ÖZDEMİR atanmıştır.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İsmail Tuna CEBECİOĞLU atanmıştır.
31 Mart 2023
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;
- Kongo Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Serhan Ali YİĞİT,
- Kanada Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Kerim URAS, merkeze alınmış,
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- Kongo Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hilmi Ege TÜREMEN,
- Endonezya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Talip KÜÇÜKCAN,
- Kanada Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Togo Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Esra DEMİR,
- Togo Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Orta Avrupa, İskandinavya ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcısı Muteber KILIÇ,
atanmıştır,
Dışişleri Bakanlığı
- Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Kaan ESENER,
- Enformasyon Genel Müdürlüğüne, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Tanju BİLGİÇ,
- Uluslararası Hukuk Genel Müdürlüğüne Ali Rıza ÖZCOŞKUN,
- İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Gökhan TURAN,
- İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Burak ÖZÜGERGİN,
- İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Şebnem CENK,
- Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne Basat ÖZTÜRK,
- Andlaşmalar Genel Müdürlüğüne Elif ÇOMOĞLU ÜLGEN,
- İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Korhan KARAKOÇ,
- Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğüne Ali Murat BAŞÇERİ,
- Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığına Haşan ULUSOY,
- Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine Sadık ARSLAN,
- Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine Gülsün ERKUL,
- Teftiş Kurulu Üyeliğine Songül OZAN,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
31 Mart 2023
Dışişleri Bakanlığı
- Suriye Genel Müdür Yardımcılığına Nazmiye BAŞARAN,
- İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen 8 Ülke Teşkilatı Genel Müdür Yardımcılığına Özgür ARSLAN,
- Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdür Yardımcılığına Şener CEBECİ,
- Batı Afrika Genel Müdür Yardımcılığına Muzaffer Rami Ş AYLIM AN,
- Araştırma Genel Müdür Yardımcılığına Hande SARI ASP,
- Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcılığına Selin ÖZAYDIN,
- Güney Asya Genel Müdür Yardımcılığına Sadin AYYILDIZ,
- Kuzey Avrupa Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Erkan ÖNER,
- Denizcilik, Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcılığına Ferit Orçun BAŞARAN,
- Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığına Öznur ÖZKAN JOHNSSON,
- Yurtdışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet GÜNAY,
- Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcılığına Tutku İNAM,
- Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcılığına Raziye Bilge KOÇYİĞİT GRBA,
- Amerika Genel Müdür Yardımcılığına Ceylan ÖZEN ERİŞEN,
- Küresel ve İnsani Konular Genel Müdür Yardımcılığına Öncü KEÇELİ,
- Küresel ve İnsani Çalışmalar Genel Müdür Yardımcılığına Engin ARIKAN,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
31 Mart 2023
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Eneıji İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet Nuri EKİCİ atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığı;
- Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Serhat KOKSAL, görevden alınmış,
- Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğüne Kerem DÖNMEZ,
- Borçlanma Genel Müdürlüğüne Yiğit Korkmaz YAŞAR,
- Personel Genel Müdürlüğüne Fatih ALTINKAYIK, atanmıştır.
31 Mart 2023
Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Bekir Sıddık ADIBELLİ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
- Risk Analizi Genel Müdür Yardımcılığına Ferhat DİNÇER,
- Kamu Finansmanı Genel Müdür Yardımcılığına Barış CAN,
- Borçlanma Genel Müdür Yardımcılığına Zeynep BOĞA,
- Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığına Adem SEZER,
- Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Ali DOĞAN,
- Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığına Didem Bahar ÖZGÜN YILMAZ,
- Personel Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa TEKEŞ,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin DÜLGER, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kasım AKYOL atanmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Mustafa SÖNMEZ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Gümüşhane 11 Tarım ve Orman Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet Mesut KIRAÇ atanmıştır.
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fatih ALTINKAYIK atanmıştır.
31 Mart 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI