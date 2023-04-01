Şehit savcının şehit edilmeden önceki fotoğrafını paylaşan belediye personeli tutuklandı

Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'YKS Kampı'na ilişkin paylaşım
Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'YKS Kampı'na ilişkin paylaşım
İYİ Parti, 15 ilde temayül yoklaması yapıyor
İYİ Parti, 15 ilde temayül yoklaması yapıyor
Seçmen listeleri yarın askıdan inecek
Seçmen listeleri yarın askıdan inecek
DASK ödemeleri yaptı, vatandaşın haberi yok
DASK ödemeleri yaptı, vatandaşın haberi yok
AK Parti'de milletvekili adayları belirleniyor: Günde bin kişi mülakatta
AK Parti'de milletvekili adayları belirleniyor: Günde bin kişi mülakatta
S&P, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
S&P, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
CHP'den seccade açıklaması
CHP'den seccade açıklaması
Mehmet Şimşek'ten 'Kılıçdaroğlu' açıklaması: Yanlışlıkla oldu
Mehmet Şimşek'ten 'Kılıçdaroğlu' açıklaması: Yanlışlıkla oldu
Kamudaki 23 uzman derneği temsilcisi bir araya geldi
Kamudaki 23 uzman derneği temsilcisi bir araya geldi
TSK personel yasası değişiyior...AK Parti'den 26 maddelik teklif
TSK personel yasası değişiyior...AK Parti'den 26 maddelik teklif
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik saldırının faili yakalandı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik saldırının faili yakalandı
'Çıkmışlar, 'Erdoğan aday olamaz.' Ne oldu? YSK suratlarına vurdu mu?'
'Çıkmışlar, 'Erdoğan aday olamaz.' Ne oldu? YSK suratlarına vurdu mu?'
Elazığ'da öğretmen dehşet saçtı, 6 kişilik ailesini katletti
Elazığ'da öğretmen dehşet saçtı, 6 kişilik ailesini katletti
İbrahim Kalın'dan 'İYİ Parti İl Binasına silahlı saldırı' açıklaması
İbrahim Kalın'dan 'İYİ Parti İl Binasına silahlı saldırı' açıklaması
KKM'de faiz tavanı da kalktı
KKM'de faiz tavanı da kalktı
Ders zili 'konteyner ilkokul'da çalıyor
Ders zili 'konteyner ilkokul'da çalıyor
TOKİ, 30 ilde 235 iş yerini açık artırmayla satacak
TOKİ, 30 ilde 235 iş yerini açık artırmayla satacak
Cumhurbaşkanı adayları için propaganda dönemi başladı
Cumhurbaşkanı adayları için propaganda dönemi başladı
Dolandırıcıların yeni yöntemi: Seçmen kaydınızı sorgulayın
Dolandırıcıların yeni yöntemi: Seçmen kaydınızı sorgulayın
Belediye'de işçilere yüzde 85 zam, çalışma saati 7 saat
Belediye'de işçilere yüzde 85 zam, çalışma saati 7 saat
Togg'da ilk teslimatlar Erdoğan ve Aliyev'e
Togg'da ilk teslimatlar Erdoğan ve Aliyev'e
Mahkeme, kreş açmayan iş yerinden istifayı haklı buldu
Mahkeme, kreş açmayan iş yerinden istifayı haklı buldu
YSK: Cumhurbaşkanı adayları döviz hesabı açabilir
YSK: Cumhurbaşkanı adayları döviz hesabı açabilir
Sanayide ve elektrik santrallerinde doğal gaza indirim
Sanayide ve elektrik santrallerinde doğal gaza indirim
Ekonomistlerin Mart ayı enflasyon beklentisi açıklandı
Ekonomistlerin Mart ayı enflasyon beklentisi açıklandı
Polisleri taşıyan otobüs Zigana Dağı'nda alev aldı
Polisleri taşıyan otobüs Zigana Dağı'nda alev aldı
TÜİK'te daire başkanlıklarının isim ve görevlerinde değişiklik
TÜİK'te daire başkanlıklarının isim ve görevlerinde değişiklik
Bakanlıklardan farklı uygulama: Mülakatlar bir var, bir yok
Bakanlıklardan farklı uygulama: Mülakatlar bir var, bir yok
Karadeniz gazında sona gelindi! İşte evlerde kullanılacağı tarih
Karadeniz gazında sona gelindi! İşte evlerde kullanılacağı tarih
Çalışan EYT'liler için asgari ücret artıyor
Çalışan EYT'liler için asgari ücret artıyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Şehit savcının şehit edilmeden önceki fotoğrafını paylaşan belediye personeli tutuklandı

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP/C'li teröristlerce alıkoyulduğu ana ilişkin görüntüsünü sosyal medyadan "Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır!" ifadesiyle paylaşan İBB personeli Eda Ezgi Yıldız tutuklandı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 01 Nisan 2023 08:20, Son Güncelleme : 01 Nisan 2023 08:31
Yazdır
Şehit savcının şehit edilmeden önceki fotoğrafını paylaşan belediye personeli tutuklandı

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmeden önceki fotoğrafını paylaşan Eda Ezgi Yıldız tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli İBB personeli Eda Ezgi Yıldız'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Yapılan incelemede terör örgütü DHKP/C ile ilgili çeşitli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki ifadesinde Twitter hesabının kendisine ait olduğunu kabul ettiği ancak paylaşımı kendisinin yapmadığını ve "komploya maruz" bırakıldığını öne sürdü.

Paylaşımı o yapmış

Paylaşımlarının kendisine gösterilmesi üzerine avukatlarıyla görüşme talebinde bulunan Eda Ezgi Yıldız, daha sonra ise paylaşımların sahte olduğunu iddia ederek "Bu paylaşımı ben yapmadım. Paylaşımı içerik olarak da desteklemiyorum. Tweetlerin tamamı ekran görüntüsü şeklindedir. İddia olunan paylaşımın alıntılandığını görmedim. Bir takım kişiler tarafından komploya maruz bırakılıyorum. Hedefin ben değil partili kimliği dolayısıyla partim olduğunu düşünüyorum" dedi.

3 yıldır İBB'de çalışıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş'de (İSYÖN) çalışan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgiye göre resmi olarak SGK kaydında Büro Yönetimi ve Sekreterlik Meslek Elemanı ünvanı bulunan Eda Ezgi Yıldız'ın ifadesinde, 3 senedir İBB iştiraki İSYÖN'de proje uzmanı olarak çalıştığını belirterek, CHP PM Üyesi Gökhan Günaydın'ın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kendi alanı ile ilgili olarak zaman zaman resmi bir göreve bağlı olmaksızın danışmanlık hizmeti verdiğini söyledi. Şüpheli, ifade işleminin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı. İBB yönetimi, yaptıkları açıklamayla çalışanlarının iş akdinin 30.03.2023 tarihi itibariyle feshedildiğini açıkladı. Yıldız, İBB'de İmamoğlu'na danışmanlık yapan CHP PM Üyesi Gökhan Günaydın ile birlikte çalışıyordu.

Yıllar geçse de acısı dinmedi

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında görevi başında, terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edilmesinin 8'inci yılı dolayısıyla İstanbul Adliyesi'nde tören düzenlendi. Törende konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, "O gün şehit savcımızı hedef alan kurşunlar aynı zamanda yargıya, adalete, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye sıkılmıştır dedi.

Oğlumu, arkadaşımı kaybettim

Aradan geçen yıllar içinde acısı hiç dinmeyen, sadece oğlunu değil, arkadaşını, kardeşini, yarenini kaybettiğini söyleyen baba Hakkı Kiraz, olay tarihinde yaklaşık 8,5 saat oğlunu kaybetme korkusu yaşayarak tevekkülle gelişmeleri takip ettiğini belirtti. Kiraz, o anlarda eşinin "Bu oğlan gitti." sözleri üzerine, kendisinin de "Eğer kaderimizde böyle bir şey varsa, oğlan gittiyse gider" diyerek ailesini telkin etmeye çalıştığını anlattı.

İstanbul'da sahte ilaç operasyonunda 6 zanlı yakalandı
İstanbul'da sahte ilaç operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Estetik ameliyatında doktora garanti şartı
Estetik ameliyatında doktora garanti şartı
Akbaba Operasyonu'nda Ödemiş Belediyesi'nde çalışan 2 kişi gözaltında alındı
Akbaba Operasyonu'nda Ödemiş Belediyesi'nde çalışan 2 kişi gözaltında alındı
Ankara'da bir kişi alacak verecek tartışması nedeniyle silahla vurularak öldürüldü
Ankara'da bir kişi alacak verecek tartışması nedeniyle silahla vurularak öldürüldü
Hakim eşini bıçaklayıp kızgın yağ ile yakan kadın intihar etti
Hakim eşini bıçaklayıp kızgın yağ ile yakan kadın intihar etti
2 motosikletin koyun sürüsüne daldığı kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti
2 motosikletin koyun sürüsüne daldığı kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti

Bu Habere Tepkiniz

1 Nisan 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

1 Nisan 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

1 Nisan 2023 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Memurlar hangi şartlarda Yeşil Pasaport alabilir?

Memurlar hangi şartlarda Yeşil Pasaport alabilir?

Memurlar için yurtdışı seyahatlerde avantaj sağlayan (vize, harcırah gibi) yeşil pasaport alabilmenin şartları 5682 sayılı Pasaport Kanununda belirlenmiştir.
Sözleşmeden Kadroya Geçen ve Eş Durumu Bekleyen Memurlardan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğana Videolu Açık Mektup

Sözleşmeden Kadroya Geçen ve Eş Durumu Bekleyen Memurlardan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğana Videolu Açık Mektup
8 Eylül 1999 öncesine sarkan Yedek Subaylık hizmeti EYT kapsamına dahil eder mi?

8 Eylül 1999 öncesine sarkan Yedek Subaylık hizmeti EYT kapsamına dahil eder mi?

EYT kapsamına, yani yaş şartı aranmadan sadece hizmet şartına bağlı emeklilik kazanımını elde etmede, 8 Eylül 1999 tarihinden önceye sarkan yedek subaylık hizmeti de dahil edilir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
3500 engelli öğretmen alınacak

3500 engelli öğretmen alınacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Başvurular, 3-7 Nisan tarihleri arasında alınacak.
Emekliye promosyonda çıta yükseldi! İşte bankaların kampanyaları

Emekliye promosyonda çıta yükseldi! İşte bankaların kampanyaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı en düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye çıkarılması ve 2.2 milyon EYT'linin nisan ayında maaş almaya hak kazanması bankaların promosyon rekabetini artırdı. İşte bankaların emekli maaşı kampanyaları...
Kamu idarelerinde görev yapmayan muhataplara memur eliyle tebligat yapılabilir mi?

Kamu idarelerinde görev yapmayan muhataplara memur eliyle tebligat yapılabilir mi?

Danıştay 1. Dairesi, Kamu idarelerinde görev yapmayan muhataplara memur vasıtasıyla yapılan tebligatın usule uygun kabul edilemeyeceğine karar vermiştir.
YÖK açıkladı...Üniversiteler 3 Nisan'da 'hibrit eğitimle' açılıyor

YÖK açıkladı...Üniversiteler 3 Nisan'da 'hibrit eğitimle' açılıyor

YÖK Başkanı Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı
YKS, deprem bölgesindeki 4 ilde yapılacak

YKS, deprem bölgesindeki 4 ilde yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaklaşık 3,5 milyon adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde de uygulayacaklarını bildirdi.
Ak Partili Elitaş: EYT'linin maaşı Eylül'ü bulabilir

Ak Partili Elitaş: EYT'linin maaşı Eylül'ü bulabilir

Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emeklilik dilekçesini mart ve nisan aylarında veren EYT'lilerin maaşlarının eylülde bağlanabileceğini, bayram ikramiyesinin ise ödeneceğini söyledi.
EPDK, 40 Uzman Yardımcısı Alacak

EPDK, 40 Uzman Yardımcısı Alacak

EPDK, 40 Uzman Yardımcısı Alacak. Son başvuru tarihi 14 nisan 2023
Motosiklete bağladıkları çekçek arabasıyla çocuklarını böyle taşıdılar

Motosiklete bağladıkları çekçek arabasıyla çocuklarını böyle taşıdılar

Bursa'da motosiklete bağladıkları çekçek arabasının içinde çocuklarını tehlikeye aldırmadan taşıyan aile yürekleri ağza getirdi.
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı 40 sözleşmeli personel alacak

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı 40 sözleşmeli personel alacak

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı 40 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 nisan 2023
Bakan Kurum afet konutlarının görsellerini paylaştı

Bakan Kurum afet konutlarının görsellerini paylaştı

Bakan Kurum afet konutlarının görsellerini paylaştı

Sonraki Haber