6 Şubat'taki depremler, birçok caminin de yıkılmasına neden oldu. Kahramanmaraş ve Adıyaman'da yıkılan ve ağır hasar gören camilerin bahçelerine Ramazan için çadır mescitler kuruldu. Ramazan'ın önemli geleneklerinden mukabele de bu çadır mescitler okunuyor.

Dini eğitim de veriliyor

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Şehit Cengiz Camii'nin bahçesinde kurulan çadır da mukabele okunan çadır mescitlerden biri. Öğle namazından önce başlayan mukabeleyi takip eden depremzede kadınlar, kurs öğreticisinin Kur'an-ı Kerim tilavetini dinliyor. Mukabeleden sonra bazı kadın ve çocuklara da Kur'an dersi ve dini eğitim veriliyor.

Her şeye rağmen devam ediyoruz

Mukabeleye gelen mahalle sakinlerinden Nursel Dağtekin depremde evleri zarar gördüğü için çadırda kaldıklarını söyledi. Dağtekin, önceki yıllarda mukabeleyi camide okuduklarını belirterek, "Sağ olsun, hocamızın çabalarıyla çadır kuruldu ve caminin bahçesinde mukabelemize devam ediyoruz. Hepimiz depremzedeyiz, üzgünüz. Her şeye rağmen ibadetlerimize devam ediyoruz. Bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

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Acılarını paylaşıyoruz

Adıyaman'da ise 18 noktada çadırlarda "mukabele" programı düzenleniyor. Mukabele okuyan hocalardan gönüllü Kur'an kursu öğreticisi Rukiye Duman Bilgiç, "Ramazanın güzelliklerinden biri de vakit namazların öncesi ve sonrası okunan mukabelelerdir. Kurduğumuz 18 çadırda mukabele geleneğini sürdürmeye gayret ediyoruz. Depremzede kardeşlerimiz katılıyor. Ramazan-ı Şerif'i manevi havası içinde geçirmeye çalışıyoruz. Mukabele sonunda kadınlarımızın sorularını yanıtlıyoruz. Sohbet ediyoruz. Onların acılarını paylaşamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Esmanur Hangül