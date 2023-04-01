Pul bibercilerin en acı sezonu

Pul biber fabrikalarında düşük kapasitede üretim yapılıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle, biber üretiminin yoğun olduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesi ve Kahramanmaraş'taki üretim tesisleri büyük hasar aldı. Deprem nedeniyle üreticilerin binaları yıkıldı. Sağlam olan tesislerin içindeki makineler büyük hasar alarak kullanılmaz hale geldi. Türkiye'nin önemli pul biber üretim yerlerinden biri olan İslahiye'de sayıları 20'yi bulan pul biber ve salça üretim tesislerindeki üreticilerle konuştuk.

Çalışanlar için konteyner talebi

Günlerce fabrikaların içini temizlemekle uğraştıklarını anlatan üreticiler, bir taraftan hasarı onarmaya devam diyor, diğer yandan siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Aylar önce ekimi yapılan biberin temmuz-ağustos ayında hasadı yapılacak. Üreticiler yeni hasat dönemi gelmeden en acı sezonun hazırlığını yapıyor. İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen, Türkiye pul biber üretiminin yüzde 80'nin İslahiye'den karşılandığını söyledi.

Sağlam bölümler üretime açıldı

İslahiye Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Haydar Yalçınkaya, üretim yaptıkları üç fabrikanın da her birinin ayrı hasarı olduğunu söyledi. Sağlam olan bölümleri açtıklarını ancak henüz tam kapasiteye ulaşamadıklarını vurgulayan Yalçınkaya, şu anda yüzde 15 kapasite ile çalıştıklarını, bunu ilk etapta yüzde 25'e çıkarmak istediklerini belirtti. Yalçınkaya, depremden önce 25 ülkeye ürün gönderdiklerini söyledi. Yalçınkaya, "Geçici barınma sorununu çözersek çalışanlar döner. Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın yaptığı ziyarette 200 konteyner talebini ilettik" dedi.

İlçe bazlı destek lazım

Çalıştıkları kişilerin çeklerini riskli olarak gördüğünü söyleyen Yalçınkaya, şunları söyledi: "Nakit istemeye başladılar. İşlerimiz yavaşladı. Bankalara verdiğimiz teminatlarenkaz altında kaldı. Bölgeye yardımlar geliyor. Depremin olduğu ilçe ve köylere gelmesi lazım"

Fıçılar yere düştü ürünler çöp oldu

Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Köse, 28 yıl önce biber ekimi ile bu işe başladıklarını belirterek, salça, pul biber ve diğer birçok baharatın üretimini yaptıklarını söyledi. Depremden önce 50 çalışanları olduğunu ancak şu an 35 kişinin işbaşı yaptığını dile getiren Köse, ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine ihracat yaptıklarını anlattı. Bir pul biber, bir de salça fabrikaları olduğunu hatta 3. fabrikanın da yapımına başlayacakken depreme yakalandıklarını anlatan Köse, "Bir tane orta hasarlı tesisimiz var. Sağlam olan salça fabrikamızın da içerisinde büyük tahribat var. 220 kiloluk fıçılar yere düştü salçalar çöp oldu. 500 bin liralık zarar var" şeklinde konuştu.

Bayramdan sonra üretime başlarız

Üretici Mehmet Yalçınkaya, bir fabrikaları ve bir de aynı çatı altında şubeleri olduğunu belirterek, binanın az hasarlı olduğunu söyledi. Yalçınkaya, ağırlıklı olarak baharat üretimi yaptıklarını ama salça da ürettiklerini belirtti. Yalçınkaya, "İşçilerimiz gelmiyor. Çalışanlar gelse kalacakları yer yok. Ufak tefek üretim var. Ama seri üretim yapamıyoruz. Bayramdan sonra üretime başlarız" dedi. Üretici İlhan Hümaz ise, "Bir tane tesisimiz vardı. Depremden dolayı zemini tamamen patladı. Makineleri ve içindeki ürünleri alarak kiraladığımız başka bir tesise taşıdık. Üretimimize kaldığımız yerden devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Mesude Demirhan