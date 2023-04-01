AK Parti'de milletvekili adayları belirleniyor: Günde bin kişi mülakatta

Ortalama 3 dakika süren mülakatlar eleme sistemi ile değil, puanlama sistemi ile gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili aday adayı olarak başvuran 6 bin 25 kişilik bütün listeyi bizzat görmek istediği bu yüzden eleme değil, puanlama sistemi uygulandığı, son kararın da Erdoğan başkanlındaki üst komisyon tarafından verileceği öğrenildi.

Aday adaylarına puan verilirken belirli kriterlere dikkat edildi. Partideki teşkilatçılığı, davaya bakış açısı, hayat hikayesi, diksiyonu ve hitabeti gibi kriterlere bakıldı. Bunun yanı sıra aday adayı oldukları bölgenin sosyo-ekonomik ve demagojik yapısı hakkında sorular da yöneltildi. Ayrıca, adaylara öğrenim durumu ve mesleğine göre sorular sorulurken 'Aday olduğun il ile ilgili ne tür projelerin var?'şeklinde sorular soruluyor.

EMRAH ÖZCAN