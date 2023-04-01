Çin'den ithalat yapan bin pişman: Gümrük oyunuyla mala el koyuyorlar

Türkiye'de birçok kişi ve işletme AliExpress üzerinden Çin'den ürün ithal ediyor. Normal şartlarda gelen ürünler PTT aracılığıyla dağıtılırken, son 3 aydır Sinötrans adında bir şirket, Aras Kargo ile birlikte bu dağıtım yetkisini aldı. AliExpress'in kurduğu bir şirket olan Tayland merkezli Sinötrans, gümrükte dağıtım ve onay yetkisini almasının ardından teslimatlarda sorun yaşanmaya başladı.

Normal şartlarda bir T.C vatandaşı Çin'den aylık 5 ayrı kargo ve 150 avroyu geçmeyecek şekilde ürün sipariş edebiliyor. Bu ürünler gümrüğe takılmadan kişilere ulaşıyor. Ancak iddialara göre Sinötrans isimli şirket gelen ürünlere yüksek ordino faturası kesmeye başladı. Hal böyle olunca 100 liralık bir ürün 1.000 liraya yükselmiş oldu.

KAAN ZENGİNLİ-