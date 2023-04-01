Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Devlet şeffaf olmak zorundadır çünkü milletin parasını toplar, harcadığı para milletin parasıdır. Milletin parasını milletin çıkarı için, memleketin, devletin çıkarı için kullanırsınız. Bireysel çıkar için parayı kullandığınız andan itibaren başka bir dünya olur." dedi.

İstanbul Platformu'nun iftarına katılan Kılıçdaroğlu, burada eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu ile de bir araya geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, iftarın ardından yaptığı konuşmada, ramazan ayının maneviyatına dikkati çekerek, ramazanın insanların sadece kendilerini değil toplumu ve yoksulu düşündüğü bir ay olduğunu, insanların bu dönemde bir anlamda kendi iç dünyalarını sorgulaması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Yunus Emre'nin "İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen, bu nice okumaktır" sözlerini hatırlatarak, "Kendini bilmek kadar değerli bir kavram yoktur. Bir insanın kendisini bilmesi, hayatı sorgulaması, iyilikten yana olması kendini bilmek demektir. Kendini bilmek demek, aynı zamanda harama el uzatmamaktır. Kendini bilmek beytülmala el uzatmamaktır, kendini bilmek kul hakkı yememektir. Kendini bilmek, adaletten yana olmaktır eğer Yunus'un dediği gibi kendimizi bileceksek, adaletten, haktan, hukuktan yana olmak demektir." ifadelerini kullandı.

Kendini bilmenin, birisi haksızlığa uğradığında sesini çıkarmak olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Çünkü haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Ülkeyi yönetenler kendilerini biliyorlar mı? Ülkeyi yönetenler acaba gerçekten adaletten haktan hukuktan yanalar mı? Emine Şenyaşar, eşi, çocukları öldürülen. Eşi hastanede kafasına tüp vurularak öldürülen bir anne. Türkçe bilmiyor, gittim yanına derdini anlatıyor ama arada bir tercüman var o söylüyor. '8 savcı değişti, savcılar dosyaya dava açmaktan korkuyorlar çünkü öldürenler çok güçlü.' O zaman sorgulamak gerekiyor, kendimizi biliyor muyuz acaba?" diye konuştu.

Devlet denilen kurumun, saydam olması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Devlet şeffaf olmak zorundadır çünkü milletin parasını toplar, harcadığı para milletin parasıdır. Milletin parasını milletin çıkarı için, memleketin, devletin çıkarı için kullanırsınız. Bireysel çıkar için parayı kullandığınız andan itibaren başka bir dünya olur. Yani sultanın sofrasına oturan alimin fetvası kabul olmaz. Bunu bilmek zorundayız." dedi.

Milletin ferasetine, aklına, sağduyusuna inandığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Güzel bir Türkiye'nin inşa edilebileceğine inanıyorum. Niye edilmesin? Elin oğlu yapıyor da biz niye yapmayacağız? Eğer biz gerçekten de toplanan her kuruş verginin hesabını verebilirsek ne kadar güzel şeyler yapmış olacağız, ülkemizi büyütmüş olacağız. Hiç kimse unutmasın 85 milyonluk bir toplumda bir çocuk açsa hepimiz bilmeliyiz ki 85 milyon açtır. Çünkü onun karnı doymadıkça biz huzur bulmamalıyız. Yoksulluk eğer bizim kaderimiz olarak algılanıyorsa bu doğru değildir çünkü o zaman aklımızı kullanmadığımız ortaya çıkar. Aklımızı kullanırsak, bu topraklarda yoksulluk olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu da Kılıçdaroğlu'na davetlerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, "17 seneden beri yaptığımız çalışmalarda siyasi taassuptan uzak durduk. Hiç kimsenin siyasi baskılarının olamayacağı, olmadığı bir platform olarak bu çalışmaları yapıyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu'na iftarda CHP İstanbul milletvekilleri İlhan Kesici ve Akif Hamzaçebi ile birlikte CHP'li Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.