Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yaşadığımız acıları bir an evvel dindirmek için eskiyi yerine getirmenin ötesine geçeceğiz. Bölgemizin kültürel özelliklerini taşıyan yapıları ve sosyal donatıları, yeşil alanlarıyla Adıyamanlıları ve bütün deprem bölgesindeki illerimizi yeniden inşa edeceğiz." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman İpekli-3 Otogar Konteyner ve Prefabrik Kent'te yaptığı basın açıklamasında, depremde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Depremin ilk gününden itibaren sahada olduklarının altını çizen Karaismailoğlu, "Bugün 55'inci gün. Her geçen gün daha da güçlenerek çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz ve açılan yaraları bir bir kapatmaya çalışıyoruz. Depremin sebep olduğu karanlık izleri hızla ortadan kaldırıyoruz. Bir yandan hasarlı binaların yıkılması ve enkazların kaldırılması için çalışırken diğer yandan altyapı ve yeniden inşaat çalışmalarını hızlıca sürdürüyoruz." diye konuştu.

Hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle depremzedelere kalıcı yuva olacak konutların temelini attıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, "Bir yandan da hızlıca herkesi konteyner ve prefabrik kentlere taşımak ve kalıcı konutlar yapılana kadar buralarda daha düzenli bir hayat sunmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Su, elektrik, kanalizasyon, internet gibi tüm altyapısıyla vatandaşlarımızı rahat ettirecek konteyner ve prefabrik kentleri yaygınlaştırıyoruz. Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde konteyner ve prefabrik kent kurma çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, depremden etkilenen tüm illeri yeniden bayındır kılmak ve ihya etmek için ilk andan itibaren gecelerini gündüzlerine katarak çalıştıklarını vurgulayarak, felaketin yaralarını hızla sardıklarını söyledi.

Umut dolu aydınlık yarınların temellerini hep birlikte atacaklarını dile getiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Adıyaman merkez ve ilçelerindeki konteyner ve prefabrik evlerde 1700 ailemizde 7 binin üzerinde Adıyamanlı kardeşimizi barındırıyoruz. Bunun yanında kurulum çalışmalarımızı da tüm hızıyla devam ettiriyoruz. Şu anda bulunduğumuz İpekli-3 Otogar Konteyner ve Prefabrik Kent alanı da asfalt zemini ve yollarıyla su, elektrik, kanalizasyon altyapısıyla bu kentlerin en güzel örneklerinden bir tanesi oldu. Artık Adıyamanlı kardeşlerimiz, depremzedelerimizin geçici yuvaları olmaya başladı burası. Bu kent alanımızda hem konteyner hem de prefabrik yapı olmak üzere iki kesim bulunmakta. Bu sayılar elbette gün geçtikçe çok daha hızlı artacak ve hayatın normal akışına çok daha hızlı şekilde dönmeyi başladığımıza hep birlikte şahit oluyoruz."

- "Yaşadığımız bu acı günleri birlikte tarihe gömeceğiz"

Bakan Karaismailoğlu, bölge insanının derdi, sıkıntısı bitene kadar hiç durmayacaklarının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk günden itibaren deprem bölgesindeyiz. Şehri yeniden ayağa kaldırıncaya kadar burada bulunmaya devam edeceğiz. Yaşadığımız acıları bir an evvel dindirmek için eskiyi yerine getirmenin ötesine geçeceğiz. Bölgemizin kültürel özelliklerini taşıyan yapıları ve sosyal donatıları, yeşil alanlarıyla Adıyamanlıları ve bütün deprem bölgesindeki illerimizi yeniden inşa edeceğiz. Deprem felaketinin yaşandığı illerimizde yaşamı tekrar ihya ederken bölgeyi kısa sürede Türkiye'nin parlayan yıldızı haline getireceğimizden de kimsenin şüphesi olmasın. AFAD personelimiz, bakanlıktaki tüm arkadaşlarımız, Kızılayımız, valiliklerimiz, jandarma, emniyet, Karayolları, Silahlı Kuvvetler, daha doğrusu topyekun canla başla çalışıyoruz. Umutları hep birden yeniden yeşertiyoruz. Yaşadığımız bu acı günleri birlikte tarihe gömeceğiz. Açılan yaraları hızla, hep birlikte iyileştireceğiz. Çok daha güçlü ve gelişmiş şehirleri hep birlikte kuracağız. Devlet, millet omuz omuza vererek tüm güçlükleri aşacağız. Aziz milletimiz bize her zaman güvendi ve milletimiz, en büyük gücümüz oldu. Biz de işte bu güvenden aldığımız güçle milletimize umut olmaya devam edeceğiz."

Kardeşlik, birlik ve dayanışmanın ruhlarında bulunduğuna işaret eden Karaismailoğlu, "Bu, depremden etkilenen şehirleri yeniden ayağa kaldırmadaki asıl çimentomuz olacak. Bütün kardeşlerime geçmiş olsun diyorum. Cenabı Allah'tan böyle acıları bir daha yaşatmamasını diliyorum. Bölgedeki çalışmalarımız devam edecek ve devam etmekte. Bir tarafta kalıcı konutların temelleri hızlıca atılıp filizleri yükselmeye başlıyor. Bir taraftan prefabrik konutlarımız, bir taraftan konteyner kentlerimizle vatandaşlarımıza nefes aldırmak için büyük bir mücadele veriyoruz." diye konuştu.

Daha sonra depremzedelerle sohbet edip çocuklarla ilgilenen Karaismailoğlu, bazı çocukları aracıyla da gezdirdi.