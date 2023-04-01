ABD'nin tarihi kasabasında ramazanda camiden ezan sesi yükseldi

Geçmişi 1800'lü yıllara dayanan ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Occoquan kasabasında yakın zaman önce tarihi kiliseden dönüştürülen camiden ramazanda ezan sesi yükseldi.

Bağımsızlıktan iç savaşa iki asırdan fazla geçmişe sahip bulunan Occoquan kasabası, tarihi ana tanıklık etti.

Amerikalı Müslümanların 2021 yılında satın aldığı ABD'nin ilk Afro-Amerikan Ebezener Baptist Kilisesi'nden camiye dönüştürülen Mescid El Hüseyin'in bahçesinde cuma namazından önce ezan sesi hoparlörden dışarıya verildi.

Ramazana özel uygulamada yüzlerce Müslüman'ın yanı sıra kasaba sakinleri de camiden yükselen ezanı dinledi.

Ezandan önce Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, Hazreti Muhammed için salavat getirildi.

Caminin mütevelli heyetinden Dr. Muhammed İkbal Noori, AA muhabirine, camilerinden yükselen ezan sesinin tüm kasabaya ulaşmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Dr. Noori, "Ezan sadece namaza çağrı değil aynı zamanda insanlara yaratıcıları olan Allah'ı hatırlatan ve onları Allah'ın huzuruna davet eden manevi bir çağrıdır." dedi.

Pakistan asıllı alim, inancı ne olursa olsun herkesin ezandan feyz alabileceğini kaydetti.

- "Fikir benimdi"

Occoquan Belediye Başkan Ernie Porta da Orta Doğu hakkında çok okuma yaptığını, bölgede bulunduğunu ve kültürel değerleriyle ilgili bilgi sahibi olduğunu anlattı.

Porta, "Dr. Noori'ye ramazanda ezanın sesini dışarıya vermek konusunda istekli olup olmadıklarını sordum. Bunun Occoquan kasabasında ve çevrede yaşayan insanlar için güzel bir deneyim olabileceğini düşündüm çünkü Batı toplumlarında ezan sesine çok aşinalık yok. Bölgeyi ziyaret ettiğimden biliyorum, insanların ezanı dinleyerek faydalanabileceğini düşündüm." dedi.

"Fikir sizin miydi o zaman?" sorusuna Porta, "Elbette herhangi bir baskı veya bir ısrar yoktu. Aslında bunu yaparak bize, özellikle bana bir iyilik yapıyorlar çünkü ben bu toplumun bu deneyimi yaşamasını istedim." yanıtını verdi.

Kilisenin Müslümanlarca satın alınarak camiye çevrilmesine de çok sevindiğini anlatan Porta, kilisenin ABD'ye köle olarak getirilen bir Afrikalı tarafından kurulduğunu ve kasabanın yaşayan ender değerlerinden olduğunu ifade etti.

Porta, "Kilisenin mahiyetine saygılı bir şekilde kullanılacağından emin olduğum için çok mutlu oldum." dedi.

Ezan okunmadan önce halka hitap eden Porta, günün birinde camiye minare inşa edilmesini ve ezanın oradan okunmasını dilediğini belirtti.

Kilisenin camiye dönüştürülmesine aracılık eden Muhammed Sıddık da "Üç yıl önce buraya taşındım. Bir gün posta kutusunda kilisenin satılık olduğuna ilişkin bir ilan gördüm. Hemen Dr. İkbal Noori ile konuştum. Ödemenin bir şekilde halledilebileceğini söyledim ve bunun alınıp camiye dönüştürülmesi için insanları bir araya getirdim." dedi.

Camiye gelen bölge sakinlerinden Muhammed İştiyak, "Belediye başkanının ezan okunmasına izin verdiği için çok mutluyuz ve gururluyuz. Bölge halkı da bizim son derece barışçıl olduğumuzu görmekten mutlular." diye konuştu.

Camide 14 Nisan'da da ses dışarıya verilerek ezan okunacak.

ABD'de ezan, camilerden dışarıya ses iletecek şekilde okunmuyor ancak belediye veya yerel yönetimlerin izniyle yapılabiliyor.

Virginia'dakine benzer bir uygulama da New York eyaletinde gerçekleştirildi. Arap, Boşnak ve Arnavut kökenli Müslümanların yoğun yaşadığı Queens'in Astoria semtinde bulunan üç camide ilk defa ezan hoparlörden dışarıya verilerek okunmaya başlandı.

Daha önce de New Jersey'de benzer uygulama yapılmıştı.