Yalova'da kurulan meslek lisesi elektrikli araç sektörüne kalifiye eleman yetiştirecek

- Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde eylül ayından itibaren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi niteliğiyle hizmet verecek Mesleki Eğitim Merkezi, yeni açılan teknolojik donanımlı Motorlu Araçlar Teknolojisi Atölyesi'nde elektrikli araçlar başta olmak üzere piyasanın ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanlar yetiştirecek.

Çiftlikköy Mesleki Eğitim Merkezine ait atölye, son teknolojik cihazlarla donatılarak açılmasının ardından çıraklık eğitimi kapsamında okula gruplar halinde haftada birer gün gelen 155 öğrencinin gelişimine önemli katkılar sağlıyor.

Yeni kurulan ve Mesleki Eğitim Merkezinin yerini alacak Çiftlikköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de bu modern atölyenin imkanlarından yararlanacak. İlk öğrencilerini 2023-2024 eğitim öğretim yılının başında kabul edecek meslek lisesi, özellikle bölgedeki otomotiv sanayisinin ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanlar yetiştirecek.

Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Sunayi Kemeç, AA muhabirine, kısa süre önce açılışını yaptıkları Motorlu Araçlar Teknolojisi Atölyesi'nde çeşitli işletmelerde çalışan 155 öğrencinin uzman öğretmenlerden eğitim aldığını söyledi.

Yeni kurulan Çiftlikköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin otomotiv teknolojileri alanında iki ayrı bölümde eylülden itibaren hizmete gireceğini belirten Kemeç, "Araçların A'dan Z'ye bütün işlemleri, mekanik kısımlardan rot balans ayarına, boyasına kadar tüm işlemleri yapılabiliyor. Bizim burada amacımız araçlardan para kazanmak değil. Amacımız küçük ve büyük çaplı işletmelere kalifiye eleman yetiştirmektir. Burada 4 yıl boyunca okuyacak öğrencilerin iyi yetişeceklerini düşünüyorum." dedi.

Kemeç, atölyeye yapılan eklemeler ve getirilen son teknoloji cihazlarla imkanların ileri seviyelere taşındığını vurguladı.

Eğitimine devam eden mesleki eğitim öğrencilerinin, öğrendikleriyle iş yerlerine önemli kazanımlar sağladığına dikkati çeken Kemeç, "Öğrencilerimizin çalıştıkları firmalar gayet memnun kalıyor. Yalova'da hiçbir işletmede olmayan boya atölyesine sahibiz. Bundan sonraki aşamada, otomotiv teknolojisi geniş bir pazar ve elektrikli otomobiller yaygınlaşmaya başladı. Biz de bu alana doğru yönelmeye çalışacağız." diye konuştu.

- Çiftlikköy sanayisindeki ustalar da bu okuldan yetişti

Merkezin Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölüm Şefi Vedat Durkan da okulun mesleki eğitim kapsamında faaliyetlerini sürdürdüğünü ancak niteliğinin meslek lisesi olarak değiştirildiğini aktardı.

Bu kapsamda eylül ayında alınacak öğrencilerle gelecek eğitim öğretim yılına meslek lisesi kimliğiyle gireceklerini bildiren Durkan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bölgedeki işletmelerimizin ustalarının neredeyse tamamı okulumuzda eğitim görmüştür. Şimdi de bu ustalarımızın elemanları da burada eğitim görmekte. Okulumuz sanayide olumlu tepkiler almakta. Şimdi mesleki eğitim anlamında öğrencilerimiz bir gün okulumuza gelirken, meslek lisesi olduğumuzda öğrencilerimiz haftanın 5 günü gelecekler. Bu bizim eğitim öğretimimiz için oldukça avantajlı olacaktır. Mevcut imkanlarımızla daha fazla, detaylı, ileriye dönük ve özellikle sektörün geleceğini oluşturacak elektrikli araçlar üzerine eğitimimiz sürecektir."

Türkiye genelinde otomotiv alanındaki öğretmenlere okulda hizmet içi eğitim vermeyi de planladıklarını kaydeden Durkan, bu yolla öğretmenlerin pratik bilgilerden faydalanmasını sağlayacaklarını belirtti.

Merkez öğrencilerinden Bilal Şimşek ise Çiftlikköy Sanayi Sitesi'nde bir işletme çalıştığını anlatarak, "Sanayide motor, şanzıman indirme, alt takım bakımı gibi işleri yapıyorum. Okul bana çok güzel bilgiler kattı. Bilmediğim birçok şeyi burada öğrendim. Öncelikle buradan iyi bir eğitimle mezun olup ustalık belgesini almayı ve bir iş yeri açmayı planlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.