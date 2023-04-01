Oktay: 1 milyon 682 bin 309 depremzedeye 10 bin lira destek ödemesi yapıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 1 milyon 682 bin 309 depremzedeye 10 bin lira Hane Başı Destek ödemesi, 207 bin kişiye de 15 bin liralık taşınma yardımı yapıldığını bildirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Nisan 2023 15:02, Son Güncelleme : 01 Nisan 2023 15:03
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 1 milyon 682 bin 309 depremzedeye 10 bin lira Hane Başı Destek ödemesi, 207 bin kişiye de 15 bin liralık taşınma yardımı yapıldığını bildirdi.