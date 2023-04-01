Hatay'da 6 dakika arayla iki deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 13.3 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Yine AFAD tarafından aktarılan bilgiye göre; saat 15.40'ta 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Bu sarsıntının derinliğiyse 17.92 kilometre olarak aktarıldı.